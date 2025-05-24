Demet Şener’den samimi açıklamalar!

Demet Şener, güzellik algısı hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Kendini çok sevdiğini belirten Şener, şunları söyledi, "Bu bir şımarıklık gibi algılanmasın ama her gün aynaya baktığımda kendimi seviyorum. Sadece dış güzellik değil, iç dünyama da değer veriyorum. Dünyanın en güzel insanı olsanız bile, içinizde mutlu değilseniz bu hem yüzünüze hem de hayatınıza yansır."

ÖNCE ÇOCUKLAR...

Yurt dışında yaşayan çocukları hakkında da konuşan Şener, "Çocuklarımı istedikleri yerlere götürmeye çalışıyorum. Oğlum Ömer İspanya'da; sık sık onu ziyaret ediyorum. Allah'a şükür, bu konuda imkânım var. Kızım İrem de İngiltere'den erken döndü, bir süredir benimle birlikte" dedi.