Shakira konseri kızamık paniği! 82 bin kişi risk altında

Geçtiğimiz hafta New Jersey'de MetLife Stadyumu'nda sahneye çıkan Latin müziğinin kraliçesi Shakira, muhteşem performansıyla on binlerce hayranını coşturdu. Ancak konser sonrası gelen haber herkesi tedirgin etti. New Jersey Sağlık Departmanı, konsere katılan eyalet dışı bir kişide kızamık tespit edildiğini ve bu kişinin hastalığı bulaştırabilir durumda olduğunu açıkladı.

KRİTİK GÜNLER...

Yetkililer, konser alanında bulunan yaklaşık 82 bin kişinin kızamığa maruz kalmış olabileceğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre; hastalığa maruz kalan kişilerde belirtiler en geç 6 Haziran'a kadar görülebilir. Bu nedenle konsere katılan binlerce kişi için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor.

VERİLER KORKUNÇ

2025 yılı itibarıyla, Amerika genelinde kızamık vakalarında ciddi bir artış yaşanmış. Verileri göre; ülke genelinde en az 31 eyalette binden fazla kızamık vakası rapor edilmiş. Bu vakaların büyük bir kısmı Texas eyaletinde yoğunlaşmış. Texas'ta bildirilen kızamık vakası sayısı 700'ü aşmış, bu da eyaleti salgının merkezi haline getirmiş.