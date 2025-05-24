Senforock’tan unutulmaz gece! Sahnede Barış Manço rüzgarı esti

"Senforock Orkestrası", önceki gün Ankara'da usta sanatçı Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu.

"Barış Manço 3 Yolculuk: 2023, 2024, 2025 Konseri" adıyla sahnelenen etkinliğe, sanatçının kardeşi İnci Manço İlbay, eski eşi Lale Manço Ahıskalı da katıldı.

Manço'nun "2023" adlı şarkısını yeniden seslendirmek istediğini sık sık dile getirdiğini hatırlatan İnci Manço İlbay, "80 yaşında bile olsa sahneye çıkma hayali vardı" dedi.

Lale Manço Ahıskalı da daha önce dinlemediği bu üç parçayı sahnede duymak için heyecan duyduğunu dile getirerek, bu konserin özel bir anlam taşıdığını söyledi.