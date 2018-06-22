Doktora yapana ayda 2 bin 100 tl

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), üniversitelerin araştırma projelerinde görev yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ilk kez verilecek bursların üst sınırları belirlendi. Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre, üniversitelerin araştırma projelerinde görev alan yüksek lisans öğrencilerine ilk kez aylık bin 400 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 100 liraya kadar burs ödenecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversiteler bilimsel araştırma projeleri birimlerince kendi kaynaklarından desteklenen projelerde bursiyer istihdam edebilecek. Bu düzenleme, yükseköğretim kurumlarınca desteklenen projelerin niteliğini daha da artıracak ve böylelikle üniversitelerimizin Ar-Ge yetkinliği daha da gelişecek" diye konuştu.
YÖK'TEN ALES MÜJDESİ
YÖK, Danıştay'ın ALES kararının ardından mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Karara göre, 30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapılacak başvurularda, mevcut ALES puanları kabul edilecek. Yani 30 Eylül 2018'e kadar geçmiş 5 yıl için alınmış olunan herhangi bir ALES puanı başvuruda kullanılabilecek.
Safure CANTÜRK
YÖK'TEN ALES MÜJDESİ
YÖK, Danıştay'ın ALES kararının ardından mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Karara göre, 30 Eylül 2018 tarihli ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapılacak başvurularda, mevcut ALES puanları kabul edilecek. Yani 30 Eylül 2018'e kadar geçmiş 5 yıl için alınmış olunan herhangi bir ALES puanı başvuruda kullanılabilecek.
Safure CANTÜRK
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