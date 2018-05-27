Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Daire, satıcı ve hizmet sağlayıcısının yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispat edememesi halinde tüketicinin cayma hakkını kullanma hakkının 14 günlük süreye bağlı olmadığına hükmetti.
Ayıplı malda iade süresi yok
Etiketler: ayıplı mal , iade
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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