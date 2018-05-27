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İMSAKİYE RAMAZAN
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da süresi yok

Ayıplı malda iade süresi yok
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren müjdeli haber Yargıtay'dan geldi. Daire, satıcı ve hizmet sağlayıcısının yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispat edememesi halinde tüketicinin cayma hakkını kullanma hakkının 14 günlük süreye bağlı olmadığına hükmetti.
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