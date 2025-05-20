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Ece Seçkin'in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Aksaray'da sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konser sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. Şarkıcının bir hayranı konserin tam ortasında sahne iskeletine tırmandı ve hem Seçkin'e hem de konser alanındakilere korku dolu anlar yaşattı. "Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil" diyen Seçkin, konserini yarıda kesip hayranını ikna etmeye çalıştı.

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:08 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:08
Ece Seçkin’in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Aksaray'da konser verdi.

Ece Seçkin’in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Seçkin, konser sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. Binlerce kişinin katıldığı konserde korkutan bir olay da meydana geldi.

Ece Seçkin’in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Şarkıcının bir hayranı konserin tam ortasında sahne iskeletine tırmandı ve hem Seçkin'e hem de konser alanındakilere korku dolu anlar yaşattı.

Ece Seçkin’in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Ünlü şarkıcı da konserini yarıda kesip şu sözlerle hayranını aşağı indirmeye çalıştı: "Napıyosun kankacım? Lütfen iner misin? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız.

Ece Seçkin’in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Nasıl oraya tırmandın örümcek adam gibi. Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun oradan düşsen bu olabilecek bir iş mi?"

Ece Seçkin’in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Sahne iskeletine tırmanan kişi daha sonra güvenlik görevlileri tarafından aşağı indirildi. Ece Seçkin de seyircilerden özür diledi.