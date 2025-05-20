Ece Seçkin’in konserinde yürekler ağza geldi! Sahne iskelesine tırmanan hayranını zor indirdi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Aksaray'da konser verdi.

Seçkin, konser sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. Binlerce kişinin katıldığı konserde korkutan bir olay da meydana geldi.

Şarkıcının bir hayranı konserin tam ortasında sahne iskeletine tırmandı ve hem Seçkin'e hem de konser alanındakilere korku dolu anlar yaşattı.

Ünlü şarkıcı da konserini yarıda kesip şu sözlerle hayranını aşağı indirmeye çalıştı: "Napıyosun kankacım? Lütfen iner misin? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen hiç komik değil. Çok kalabalığız.