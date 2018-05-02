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lere stok kolaylığı

Eczanelere stok kolaylığı
Eczaneler stoklarında kayıtlı olup fiilen bulunmayan ilaçları maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecek. Bu ilaçlar maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenecek.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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