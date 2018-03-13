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kurmak kolaylaştı

Şirket kurmak kolaylaştı
Şirket kuruluş işlemlerini azaltıp, maliyet ve süreleri düşürerek yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan yasa tasarısı yürürülüğe girdi. Yasa ile 'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi sağlanıyor. kuruluşlarındaki işlem sayısı bire iniyor. İnşaat işlem süreçlerinde izin sayısının da azaltılmasını öngören yasa, inşaat ruhsatındaki imza sayısı gerekliliğini de azaltılıyor.
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