Şirket kurmak kolaylaştı

Şirket kuruluş işlemlerini azaltıp, maliyet ve süreleri düşürerek yatırım ortamının iyileştirilmesini amaçlayan yasa tasarısıyürürülüğe girdi. Yasa ile KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi sağlanıyor. Şirket kuruluşlarındaki işlem sayısı bire iniyor. İnşaat işlem süreçlerinde izin sayısının da azaltılmasını öngören yasa, inşaat ruhsatındaki imza sayısı gerekliliğini de azaltılıyor.
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