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Terörsüz Türkiye'de yeni safha! Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu: Terörün devri kapandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Örgüt aldığı kararla ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Türkiye’de terörün devri kapanmıştır” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025
Terörsüz Türkiye’de yeni safha! Başkan Erdoğan TBMM’de konuştu: Terörün devri kapandı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı:

Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safhada beraberliğimizi güçlendirecek terör duvarını kaldıracağız. Terörü bitirmek için hep bir arayış içinde olduk. Hiçbir siyasetçinin almadığı riskleri aldık.

Terör sadece milletimizin canını yakmamış, ekonomimize de büyük darbe vurmuştur. Bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Örgüt aldığı kararla ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp fesih ve silah bırakma kararı almaları hayati öneme sahiptir.

KAYYIM İSTİSNA OLACAK
Örgüt sözünü tuttuğunda gerisi siyasetin işidir. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini Milli İstihbarat Teşkilatı titizlikle yapacak. Yeni bir dönem bizi bekliyor. Gereken çalışmalara şimdiden başladık. Biz sorumluluğumuzun gereğini yapacağız. İnşallah bu tarihi fırsat küçük hesaplar ve uluslararası ayak oyunları ile heba edilmeden tekamül eder. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü bir şekilde devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, "Emeğini yakinen bildiğimiz Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere DEM Parti'de sorumluluk bilinci ile hareket edenlere teşekkür ediyorum. Sayın Özgür Özel'e de teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

YEREL YÖNETİMDE YENİLENME ŞART
Başkan Erdoğan, İBB'deki soruşturmalar ve yerel yönetimlerle ilgili açıklama yaptı:

Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Bu soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir.

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. Belediye yetkileri tanımlanmalı. İmar düzenlemeleri yapılması, sonrası istisnai olmalı.

ABD'NİN YENİ ELÇİSİNDEN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU
Başkan Erdoğan, Türkiye'de görev yapmaya başlayan ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti. Barrack, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Başkan Erdoğandan TBMMde Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştırBaşkan Erdoğandan TBMMde Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır

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