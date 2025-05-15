NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Antalya’da

Türkiye, AB'nin güvenliği için de devreye girdi. NATO üyesi 32 müttefikin temsil edildiği toplantı, Antalya'da düzenlendi. Bugün sona erecek olan "NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı", Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik güvenliğine verdiği önemi gözler önüne serdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı toplantıda "Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği", "Transatlantik külfet paylaşımı", "Savunma harcamalarının artırılması", "Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi" ve "Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması ihtiyacı" konuları gündeme geldi.

Açıklamada Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ne kadar önemli ve kritik katkılar sağladığının altı çizildi.