Bakan Tunç’tan PKK’nın feshi sonrası umut hakkı açıklaması!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecini de yakından ilgilendiren yargı paketi ile ilgili bilgi verdi. Tunç, hasta hükümlü, kadın mahkumlar, 70 yaş üstü mahkumlar, covit, mükerrin suçlar ve denetimli serbestlikle ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.

Abdullah Öcalan'ı da kapsayacak "umut hakkı" düzenlemesinin gündeme gelmediğini bildirdi. Tunç bu ve benzeri infaz düzenlemelerinin gündemlerinde olduğunu ancak umut hakkının söz konusu olmadığını ifade etti. "Böyle bir durum a görüşme de yok" sözlerini kaydetti.