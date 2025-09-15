YKS üniversite ek tercihleri başladı mı, nereden yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS 3. tercih var mı?

2025 YKS sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşemeyen adaylar için gözler YKS ek tercih sürecine çevrildi. ÖSYM 'nin açıklayacağı ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Adaylar, "YKS ek tercihleri başladı mı, tercih kılavuzu yayımlandı mı, 2. ve 3. tercih olacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ek tercih sürecine dair son bilgiler…

3. Tercih Uygulaması Var mı?

Adayların sıkça sorduğu "3. tercih hakkı olacak mı?" sorusu, geçmiş yılların verileri incelendiğinde netlik kazanıyor. ÖSYM uygulamasında süreç şu şekilde işliyor:

Merkezi yerleştirme Ek yerleştirme (ek tercih)

Bu iki aşamanın dışında "3. tercih" başlığıyla ayrı bir dönem bulunmuyor. Yani ek tercih, adaylara verilen son hak konumunda. 2024 yılında da sistem bu şekilde işlemiş, ek tercihler 6–11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 19 Eylül 2024'te açıklanmıştı. Bu örnek dikkate alındığında 2025 yılında da benzer bir takvimin izleneceği ve üçüncü bir tercih döneminin açılmayacağı öngörülüyor.

Ek Tercih Ne Zaman Başlayacak?

2025 yılı için ek tercih tarihi resmen duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki örneklere bakıldığında ek yerleştirme süreci genellikle Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında başlıyor. ÖSYM'nin kısa süre içerisinde ek yerleştirme kılavuzunu yayımlaması ve başvuru ekranını açması bekleniyor. Adayların bu nedenle ÖSYM'nin duyuru sayfasını ve Aday İşlemleri Sistemi'ni (AİS) düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Kimler Ek Tercih Yapabilir?

Ek tercih süreci tüm adaylara açık değil. ÖSYM'nin kılavuzuna göre: