2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları: DGS ek tercih tarihi, ne zaman 2025?

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

Bu yıl da öğrenciler için elektronik kayıt (e-kayıt) seçeneği sunulacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülen "Üniversite E-Kayıt" uygulaması ile işlemler 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. E-kayıt için son tarih 15 Eylül 2025 saat 23.59 olarak belirlendi. Adayların işlemleri sırasında ekranda görülecek "kayıt tamamlandı" onay yazısını mutlaka almaları gerekiyor. Bu onay, daha sonraki ders kayıtlarında ve üniversite işlemlerinde sorun yaşanmaması için kritik öneme sahip.