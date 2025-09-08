Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları: DGS ek tercih tarihi, ne zaman 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Ağustos – 4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarını açıkladı. Binlerce adayın merakla beklediği yerleştirme sonuçları, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyor. Bu anlamda 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Peki DGS ek tercih tarihi, ne zaman?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler DGS ek tercih sürecine çevrildi. Ancak ek tercih tarihleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'nin ilerleyen günlerde ek tercih kılavuzunu ve taban puan bilgilerini yayımlaması bekleniyor.

Adaylar ek tercih sürecinde, boş kalan kontenjanlar ve taban puanlara göre tercih yapabilecek. Bu nedenle ÖSYM'nin duyuruları dikkatle takip edilmeli.

📌 Kontenjan listesi için: ÖSYM Kontenjan Bilgileri
📌 Taban puan listesi için: ÖSYM Taban Puanları

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

DGS 2025 tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt işlemleri 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteler, kayıt için gerekli belgeleri ve şartları kendi resmi web sitelerinde ilan edecek. Adayların, belgelerini eksiksiz şekilde hazırlamaları ve belirtilen süre içinde teslim etmeleri gerekiyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

Bu yıl da öğrenciler için elektronik kayıt (e-kayıt) seçeneği sunulacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülen "Üniversite E-Kayıt" uygulaması ile işlemler 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. E-kayıt için son tarih 15 Eylül 2025 saat 23.59 olarak belirlendi. Adayların işlemleri sırasında ekranda görülecek "kayıt tamamlandı" onay yazısını mutlaka almaları gerekiyor. Bu onay, daha sonraki ders kayıtlarında ve üniversite işlemlerinde sorun yaşanmaması için kritik öneme sahip.

BELGELERİN TESLİMİ

Elektronik kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerin, üniversitelerin belirlediği belgeleri belirtilen tarihlerde elden teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerin eksik ya da yanlış sunulması, kayıtların geçersiz sayılmasına neden olabiliyor. Üniversiteler belgelerin kabul sürecini şeffaf bir şekilde duyuracak ve adaylar için kolaylaştırıcı bilgiler paylaşacak.