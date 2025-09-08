2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları: DGS ek tercih tarihi, ne zaman 2025?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Ağustos – 4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarını açıkladı. Binlerce adayın merakla beklediği yerleştirme sonuçları, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebiliyor. Bu anlamda 2025 DGS taban puanları ve başarı sıralamaları merak ediliyor. Peki DGS ek tercih tarihi, ne zaman?