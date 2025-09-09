DGS ek tercih başladı mı? DGS ek yerleştirmede puanlar düşer mi?

(Takvim arşiv foto)

2025 DGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu mu?

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre 2025 DGS tercih sürecinde toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken, bunlardan 56 bin 634 aday yerleşti. Buna karşın, üniversitelerde 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Ancak bu sayı kesin tabloyu yansıtmıyor. 11-17 Eylül'de yapılacak kayıt işlemleri sonrasında kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kontenjanlar artabilecek. ÖSYM, ek tercih kılavuzunu yayımladığında adaylar tüm boş kontenjanları net şekilde görebilecek.