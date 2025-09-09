SON DAKİKA
DGS ek tercih başladı mı? DGS ek yerleştirmede puanlar düşer mi?

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir lisans kurumuna yerleşemeyen öğrencilerin gözü ek tercih tarihlerine çevrildi. Peki DGS ek tercihler ne zaman yapılacak? DGS ek yerleştirmede puanlar düşer mi, kırılır mı? İşte DGS ek tercih ekranı ve detaylar...

Giriş Tarihi :09 Eylül 2025 , 09:19
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, istediği bölüme yerleşemeyen adaylar için süreç bitmiş değil. Gözler şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak ek tercih takvimine çevrilmiş durumda. Ek yerleştirme süreci, boş kalan kontenjanlara yeniden şans tanırken adayların aklında ise "Ek yerleştirme sürecinde puanlar düşer mi, kırılır mı?" sorusu var. İşte DGS ek tercih sürecine dair merak edilenler ve detaylar…

DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2025 DGS tavan ve taban puanları, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte açıklandı.

Aşağıdaki bağlantı üzerinden DGS taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

DGS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt süreci 11-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından ise ek tercih süreci gündeme gelecek. ÖSYM henüz resmi ek tercih takvimini duyurmadı ancak ek tercihlerin Eylül ayı sonuna doğru başlaması öngörülüyor. Boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte adaylar yeniden tercih yapma şansı elde edecek.

DGS ek tercih nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. DGS ek tercih tarihleri açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

2025 DGS Boş Kontenjanlar Belli Oldu mu?

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre 2025 DGS tercih sürecinde toplam 103 bin 76 aday tercih yaparken, bunlardan 56 bin 634 aday yerleşti. Buna karşın, üniversitelerde 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Ancak bu sayı kesin tabloyu yansıtmıyor. 11-17 Eylül'de yapılacak kayıt işlemleri sonrasında kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kontenjanlar artabilecek. ÖSYM, ek tercih kılavuzunu yayımladığında adaylar tüm boş kontenjanları net şekilde görebilecek.

DGS'de Yerleşip Kayıt Yaptırmazsam Puanım Düşer mi?

DGS ile herhangi bir programa yerleştiğinizde, kayıt yaptırsanız da yaptırmasanız da bir sonraki yıl puan kesintisi uygulanır.

