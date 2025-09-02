SON DAKİKA
GSB KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama: Kredi ve Yurtlar Kurumu başvuru sonucu açıklandı mı? Nereden bakılır?

Üniversite tercih sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, KYK yurt ve burs başvurularının sonuçlarını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını başlattı. Başvurular online olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler tercih ettikleri yurtların doluluk durumuna göre yerleştirilecek ve sonuçlar GSB tarafından açıklanacak. Burs başvuruları da aynı süreçte değerlendirilecek. Bakanlık, başvuru sürecinin şeffaf ve adil olmasına önem veriyor. Sonuçların açıklanma tarihi, başvuru yoğunluğuna ve yerleştirme işlemlerine göre değişebiliyor. Adayların başvurularını takip etmesi ve duyuruları kaçırmaması büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 14:52 Güncelleme Tarihi :09 Eylül 2025 , 10:15
Üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından öğrenciler KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman sonuçlanacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını açtı. Başvurular, e-Devlet üzerinden online olarak yapılabiliyor. Öğrenciler, başvurdukları yurtlara kontenjan durumuna göre yerleştirilecek. Burs başvuruları da eş zamanlı olarak değerlendirilecek ve hak kazananlar ilan edilecek. Bakanlık, başvuru sürecinde şeffaflığı sağlamak için gerekli adımları atıyor. Sonuçların açıklanma tarihleri, başvuru sayısı ve yerleştirme işlemlerine bağlı olarak değişebiliyor. Öğrencilerin güncel duyuruları takip etmesi gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor. Şifresi olmayanlar PTT şubelerinden yeni şifre alabileceği gibi, internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza veya T.C. kimlik kartı ile de sisteme giriş yapabiliyor.

Üniversite yurt başvuruları başladı

Öğrenim Bilgileri Kontrol Edilmeli

Başvurular, e-Devlet sisteminde kayıtlı öğrenim bilgilerine göre değerlendirilecek. Bu nedenle öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

Yanlış veya eksik bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılabilecek.

KYK Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvurularının sonuç takvimine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Başvurular 6 Eylül 2025'te tamamlanmış olup, değerlendirme süreci devam ediyor. KYK yurt başvurularının incelenme süreci yaklaşık 10 gün sürüyor. Başvuru yoğunluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak bu süre uzayabilir, ancak sonuçların en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.


Detaylar netleştiğinde haberimizde de yer alacaktır.

KYK YURT SONUCU SORGULAMA EKRANI

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Yurt başvurularının ardından sırada burs ve kredi başvuruları var. GSB'nin ilerleyen günlerde duyuracağı tarihler arasında öğrenciler, yine e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuru sürecinde öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler alınacak. Değerlendirme sürecinin ardından, hak kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanacak.

Burs hakkı kazanamayan öğrenciler ise dilerlerse geri ödemeli KYK kredisi kullanabilecek.

Kaynak: AA, Takvim arşiv foto