Yarın KPSS mi var? 7 Eylül Pazar günü ne sınavı var?

Hafta sonu hangi sınavların olduğu merak edilirken, 7 Eylül Pazar günü ne sınavı var? sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca birçok kişi, “Yarın KPSS mi var?” sorusunu araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2025 KPSS tarihleri gündeme geliyor. Peki yarın ne sınavı var?

06 Eylül 2025 , 22:39
KPSS maratonu, bu hafta sonu kritik bir adımla başlıyor. 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınavda, adaylar hem sayısal hem de sözel becerilerini test edecek. Peki yarın KPSS mi var? İşte merak edilenler…

YARIN KPSS Mİ VAR?

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 7 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

2025 KPSS OTURUMLARI

◾2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 7 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, sınav binalarına 10:00'dan sonra alınmayacak.

◾KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavının birinci günü, 13 Eylül 2025'te saat 10:15'te yapılacak ve geç kalan adaylar sınava alınmayacak.

◾Alan Bilgisi sınavının ikinci günü, 14 Eylül 2025'te yine saat 10:15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri 10:00'dan sonra mümkün olmayacak.

◾Sınavlar, her oturumda saat 12:25'te sona erecek.

