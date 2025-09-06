Yarın KPSS mi var? 7 Eylül Pazar günü ne sınavı var?

KPSS maratonu, bu hafta sonu kritik bir adımla başlıyor. 7 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınavda, adaylar hem sayısal hem de sözel becerilerini test edecek. Peki yarın KPSS mi var? İşte merak edilenler…
YARIN KPSS Mİ VAR?
2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 7 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
2025 KPSS OTURUMLARI
◾2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 7 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylar, sınav binalarına 10:00'dan sonra alınmayacak.
◾KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavının birinci günü, 13 Eylül 2025'te saat 10:15'te yapılacak ve geç kalan adaylar sınava alınmayacak.
◾Alan Bilgisi sınavının ikinci günü, 14 Eylül 2025'te yine saat 10:15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri 10:00'dan sonra mümkün olmayacak.
◾Sınavlar, her oturumda saat 12:25'te sona erecek.