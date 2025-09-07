KPSS OTURUM SÜRESİ 7 EYLÜL 2025 | KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında kaç soru var, kaç dakika sürecek?

2025 KPSS'nin A Grubu oturumu, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek ve saat 10.15'te başlayacak. Sınavda Genel Yetenek kısmında Türkçe ve Matematik, Genel Kültür kısmında ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve Güncel Olaylar soruları adayları bekliyor. Peki 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek Kültür sınavında toplam kaç soru var?