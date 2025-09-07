PODCAST CANLI YAYIN

KPSS günü toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül Pazar günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi?

7 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür oturumunda adaylar, sınav günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da sınav belgelerini gösteren adaylar ve görevliler toplu taşımadan ücretsiz yararlanmıştı. Peki KPSS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı? İşte güncel bilgiler.

KPSS günü toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül Pazar günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi?

KPSS A Grubu Genel Yetenek–Genel Kültür sınavı, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavın sabah oturumuna katılacak adaylar, sınav yerlerine ulaşım için toplu taşıma araçlarını kullanmayı planlıyor. Peki KPSS günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi? İşte merak edilenler…

7 EYLÜL KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

KPSS sınavına girecek adaylar, 7 Eylül Pazar günü sınav yerlerine ulaşımda toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Eylül Pazar günü yapılacak 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavına girecek adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecektir." ifadelerine yer verdi.

EGO'DAN KPSS 2025 İÇİN ULAŞIM DUYURUSU

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi de resmi X hesabından sınav günü toplu taşımada uygulanacak düzenlemelerle ilgili paylaşım yaptı. ⤵

"EGO Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2025 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans Sınavı için tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Sınava katılacak vatandaşlarımızın sınav merkezlerine ulaşımlarında herhangi bir sorun yaşamamaları adına, hafta sonu çalışma programı kapsamında sınav merkezlerine yakın güzergâhlardan geçen hatlarımızda, engelli erişimine uygun alçak tabanlı ve körüklü otobüslerle hizmet verilecektir.

Toplu taşıma hizmetlerimizde; saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerimiz tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek, ihtiyaç hâlinde ek otobüs ve tren seferleri derhal devreye alınacaktır.

Sınava katılacak tüm vatandaşlarımıza başarılar dileriz.

EGO Genel Müdürlüğü"

