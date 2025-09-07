KPSS günü toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül Pazar günü İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay ücretsiz mi?

KPSS sınavına girecek adaylar, 7 Eylül Pazar günü sınav yerlerine ulaşımda toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Eylül Pazar günü yapılacak 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavına girecek adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecektir." ifadelerine yer verdi.

(Kaynak: X)

EGO'DAN KPSS 2025 İÇİN ULAŞIM DUYURUSU

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi de resmi X hesabından sınav günü toplu taşımada uygulanacak düzenlemelerle ilgili paylaşım yaptı. ⤵

"EGO Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2025 Pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek KPSS Lisans Sınavı için tüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Sınava katılacak vatandaşlarımızın sınav merkezlerine ulaşımlarında herhangi bir sorun yaşamamaları adına, hafta sonu çalışma programı kapsamında sınav merkezlerine yakın güzergâhlardan geçen hatlarımızda, engelli erişimine uygun alçak tabanlı ve körüklü otobüslerle hizmet verilecektir.

Toplu taşıma hizmetlerimizde; saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerimiz tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek, ihtiyaç hâlinde ek otobüs ve tren seferleri derhal devreye alınacaktır.

Sınava katılacak tüm vatandaşlarımıza başarılar dileriz.

EGO Genel Müdürlüğü"