VGM burs başvurusu 2025 başladı mı? İşte tarih, şartlar ve online başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü ( VGM ), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de öğrencilere burs imkanı sağlayacak. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin faydalanabileceği burslar için gözler başvuru tarihleri ve süreç detaylarında.

Fotoğraflar: AA

📅 VGM 2025 Burs Başvuru Tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı burs başvurularının takvimini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçtiğimiz yılki takvim öğrenciler için yol gösterici olabilir:

Ortaöğrenim burs başvuruları: 1-15 Ekim

Yükseköğrenim burs başvuruları: 21-31 Ekim

2024 yılında sonuçlar ortaöğrenim için 4 Kasım, yükseköğrenim için ise 18 Kasım tarihlerinde duyurulmuştu. 2025 yılında da benzer tarihlerde başvuru ve sonuç açıklama sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.