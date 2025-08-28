SON DAKİKA
VGM burs başvurusu 2025 başladı mı? İşte tarih, şartlar ve online başvuru ekranı

Her yıl binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, 2025-2026 dönemi için de merakla bekleniyor. İlkokuldan üniversiteye kadar geniş bir öğrenci kitlesine hitap eden burs programı, özellikle üniversiteye yeni başlayan gençlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

28 Ağustos 2025
VGM burs başvurusu 2025 başladı mı? İşte tarih, şartlar ve online başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de öğrencilere burs imkanı sağlayacak. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin faydalanabileceği burslar için gözler başvuru tarihleri ve süreç detaylarında.

📅 VGM 2025 Burs Başvuru Tarihleri

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı burs başvurularının takvimini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçtiğimiz yılki takvim öğrenciler için yol gösterici olabilir:

  • Ortaöğrenim burs başvuruları: 1-15 Ekim

  • Yükseköğrenim burs başvuruları: 21-31 Ekim

2024 yılında sonuçlar ortaöğrenim için 4 Kasım, yükseköğrenim için ise 18 Kasım tarihlerinde duyurulmuştu. 2025 yılında da benzer tarihlerde başvuru ve sonuç açıklama sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.

💰 VGM 2025 Burs Tutarları

Ocak 2025 itibarıyla VGM burs miktarları şöyle belirlendi:

  • Ortaöğrenim öğrencileri: Aylık 1.250 TL

  • Yükseköğrenim öğrencileri: Aylık 3.000 TL

  • Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencileri: Aylık 3.000 TL

Bu ödemeler, eğitim yılı boyunca düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.

📝 VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

VGM burs başvuruları yalnızca www.vgm.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Başvuru süreci şu şekilde ilerliyor:

Resmi siteye giriş: Öğrenciler güncel başvuru tarihlerini ve duyuruları siteden takip eder.

Online form doldurma: Başvuru ekranına erişim sağlandıktan sonra adaylar kişisel ve eğitim bilgilerini eksiksiz şekilde girer.

Başvurunun tamamlanması: Form doldurulduktan sonra sistem üzerinden başvuru onaylanır ve süreç takip edilir.

Başvurular yalnızca online olarak kabul edildiği için adayların herhangi bir belgeyi fiziki olarak teslim etmesine gerek yoktur. Tüm sonuçlar da yine aynı platform üzerinden duyurulur.

