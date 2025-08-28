VGM burs başvurusu 2025 başladı mı? İşte tarih, şartlar ve online başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl olduğu gibi 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde de öğrencilere burs imkanı sağlayacak. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin faydalanabileceği burslar için gözler başvuru tarihleri ve süreç detaylarında.
Fotoğraflar: AA
📅 VGM 2025 Burs Başvuru Tarihleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2025 yılı burs başvurularının takvimini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçtiğimiz yılki takvim öğrenciler için yol gösterici olabilir:
2024 yılında sonuçlar ortaöğrenim için 4 Kasım, yükseköğrenim için ise 18 Kasım tarihlerinde duyurulmuştu. 2025 yılında da benzer tarihlerde başvuru ve sonuç açıklama sürecinin gerçekleşmesi bekleniyor.
💰 VGM 2025 Burs Tutarları
Ocak 2025 itibarıyla VGM burs miktarları şöyle belirlendi:
-
Ortaöğrenim öğrencileri: Aylık 1.250 TL
-
Yükseköğrenim öğrencileri: Aylık 3.000 TL
-
Yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencileri: Aylık 3.000 TL
Bu ödemeler, eğitim yılı boyunca düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.