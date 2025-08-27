İBB öğrenci yurtları sonuçları 2025: Asil ve yedek listeler ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025-2026 eğitim dönemi için açtığı öğrenci yurtlarına başvuran binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.
📅 BAŞVURU TARİHLERİ
İBB'nin yayımladığı takvime göre, yurt başvuruları 25 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve 28 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
Başvuru sonuçları, Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Asil ve yedek listeler, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler İstanbul Senin mobil uygulaması ile yurt.ibb.istanbul web sitesi üzerinden duyurulacak. Yurtlarda barınma hakkı kazanan öğrenciler için hizmetler 13 Eylül'den itibaren başlayacak.
🖥️ BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Öğrenciler başvurularını şu iki kanal üzerinden yapabilecek:
İstanbul Senin mobil uygulaması (İBB Yurt Başvuru bölümü)
yurt.ibb.istanbul web sitesi
✅ BAŞVURU ŞARTLARI
İBB yurtlarında kalabilmek için öğrencilerde şu koşullar aranacak:
T.C. vatandaşı olmak,
İstanbul'da bulunan örgün bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmak,
Ailenin İstanbul il sınırları dışında ikamet etmesi,
Zorunlu staj hariç brüt asgari ücretin 1,5 katından fazla ücretli işte çalışmamak,
Kamu personeli olmamak,
Toplu yaşamaya engel akıl ve ruh sağlığı hastalığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
Yurt başvuru tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,
Depremzede olup olmadığını beyan etmek.
💰 YURT ÜCRETİ 2025-2026
İBB yurtlarında bu yıl da öğrencilere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil hizmet verilecek.
Ücret: 2.850 TL / aylık
🏫 İBB YURTLARI LİSTESİ 2025-2026
Yeni akademik yılda hizmet verecek yurtların tam listesi şöyle:
KIZ ÖĞRENCİ YURTLARI
Örnektepe Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 1
Avcılar Kız Öğrenci Yurdu 2
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu
Şişli Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
ERKEK ÖĞRENCİ YURTLARI
Gaziosmanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu