İBB öğrenci yurtları sonuçları 2025: Asil ve yedek listeler ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ( İBB ) 2025-2026 eğitim dönemi için açtığı öğrenci yurtlarına başvuran binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor.

Fotoğraflar: X

📅 BAŞVURU TARİHLERİ

İBB'nin yayımladığı takvime göre, yurt başvuruları 25 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak ve 28 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.

Başvuru sonuçları, Eylül ayının ilk haftasında açıklanacak. Asil ve yedek listeler, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler İstanbul Senin mobil uygulaması ile yurt.ibb.istanbul web sitesi üzerinden duyurulacak. Yurtlarda barınma hakkı kazanan öğrenciler için hizmetler 13 Eylül'den itibaren başlayacak.