Üniversite Bursu Veren Kurumlar 2025 | TEV, GSB, VGM, Kızılay, Tekfen, Sütaş…

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için burs araştırmaları hız kazandı. Eğitim masraflarına destek arayan gençler, devlet kurumlarının yanı sıra belediyeler, vakıflar ve çeşitli kuruluşların sunduğu burs imkanlarını merak ediyor.

Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :27 Ağustos 2025 , 17:00
Maddi destek sağlayan kurumların şartları ve ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılında üniversite öğrencilerine hangi kurumlar burs verecek, burs miktarları ne kadar olacak?

🎓 Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursu

Türk Eğitim Vakfı, 2025-2026 döneminde ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarılı öğrencilere burs desteği sağlayacak.

  • Başvuru Tarihi: 15 Eylül – 9 Ekim 2025

  • Başvuru Yöntemi: TEV'in resmi internet sitesi üzerinden online

  • Burs Tutarı: Aylık 5.800 TL

📌 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) – KYK Burs ve Kredi

GSB, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi imkanı sunuyor.

  • KYK Bursu: Geri ödemesiz

  • KYK Kredisi: Mezuniyet sonrası geri ödemeli

  • 2025 Burs Ücreti: Ocak itibarıyla ön lisans ve lisans için aylık 3.000 TL

  • Başvuru Tarihi: Henüz açıklanmadı (geçen yıl Ekim ortasında alınmıştı)

  • Başvuru Yöntemi: e-Devlet

🏛 Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Bursu

VGM her yıl ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs sağlıyor.

  • Başvuru Tarihi: Henüz açıklanmadı

  • Başvuru Yöntemi: vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak

  • Burs Süresi: 8 ay (Ekim – Mayıs arası)

  • Burs Tutarı: Geçtiğimiz yıl aylık 3.000 TL

❤️ Türk Kızılay Bursu

Kızılay, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor.

  • Başvuru Tarihi: 2025 için açıklanmadı (geçen yıl 16-25 Eylül arasında yapılmıştı)

  • Değerlendirme: Ön değerlendirme sonrası video mülakat

  • Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay), lisansüstü öğrenciler için 12 ay

  • Burs Tutarı: Henüz açıklanmadı (geçmiş dönemlerde toplu ödemeler yapılmıştı)

🏢 Tekfen Vakfı Bursu

Tekfen Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs sağlıyor.

  • Başvuru Tarihi: Henüz netleşmedi (geçen yıl 25 Eylül – 7 Ekim)

  • Başvuru Şartı: Ailede en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin 36.684 TL ve altında olması

  • Kategoriler:

    • Kamuya Açık Burs Fonu

    • Tekfen çalışanlarının çocuklarına özel burs fonu

🥛 Sütaş Bursu

Sütaş, üniversite öğrencilerine üstün başarı ve başarı bursları sağlıyor.

  • Başvuru Tarihi: 22 Ağustos – 22 Eylül

  • Üstün Başarı Bursu: Aylık 5.000 TL (YKS'de ilk 15.000'e girenlere)

  • Başarı Bursu: Aylık 4.000 TL

  • Şart: YKS başarı sıralaması ve burs kriterlerine uygunluk

Fotoğraflar: AA