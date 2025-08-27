Üniversite Bursu Veren Kurumlar 2025 | TEV, GSB, VGM, Kızılay, Tekfen, Sütaş…

Maddi destek sağlayan kurumların şartları ve ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2025-2026 eğitim yılında üniversite öğrencilerine hangi kurumlar burs verecek, burs miktarları ne kadar olacak?
Türk Eğitim Vakfı, 2025-2026 döneminde ortaöğretim, üniversite, yüksek lisans, doktora ve üstün başarılı öğrencilere burs desteği sağlayacak.
Başvuru Tarihi: 15 Eylül – 9 Ekim 2025
Başvuru Yöntemi: TEV'in resmi internet sitesi üzerinden online
Burs Tutarı: Aylık 5.800 TL
GSB, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi imkanı sunuyor.
KYK Bursu: Geri ödemesiz
KYK Kredisi: Mezuniyet sonrası geri ödemeli
2025 Burs Ücreti: Ocak itibarıyla ön lisans ve lisans için aylık 3.000 TL
Başvuru Tarihi: Henüz açıklanmadı (geçen yıl Ekim ortasında alınmıştı)
Başvuru Yöntemi: e-Devlet
VGM her yıl ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs sağlıyor.
Başvuru Tarihi: Henüz açıklanmadı
Başvuru Yöntemi: vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurularak
Burs Süresi: 8 ay (Ekim – Mayıs arası)
Burs Tutarı: Geçtiğimiz yıl aylık 3.000 TL
Kızılay, üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlıyor.
Başvuru Tarihi: 2025 için açıklanmadı (geçen yıl 16-25 Eylül arasında yapılmıştı)
Değerlendirme: Ön değerlendirme sonrası video mülakat
Ödeme Dönemi: Ekim – Haziran (9 ay), lisansüstü öğrenciler için 12 ay
Burs Tutarı: Henüz açıklanmadı (geçmiş dönemlerde toplu ödemeler yapılmıştı)
Tekfen Vakfı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs sağlıyor.
Başvuru Tarihi: Henüz netleşmedi (geçen yıl 25 Eylül – 7 Ekim)
Başvuru Şartı: Ailede en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin 36.684 TL ve altında olması
Kategoriler:
Kamuya Açık Burs Fonu
Tekfen çalışanlarının çocuklarına özel burs fonu
Sütaş, üniversite öğrencilerine üstün başarı ve başarı bursları sağlıyor.
Başvuru Tarihi: 22 Ağustos – 22 Eylül
Üstün Başarı Bursu: Aylık 5.000 TL (YKS'de ilk 15.000'e girenlere)
Başarı Bursu: Aylık 4.000 TL
Şart: YKS başarı sıralaması ve burs kriterlerine uygunluk
Fotoğraflar: AA