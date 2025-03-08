Rötuş kelimesinin doğru yazılışı nasıl? TDK’ya göre rütuş mu yoksa rötuş mu?

Türkçede dil bilgisi kurallarına göre kelimelerin doğru yazımı oldukça önemlidir. Özellikle "rötuş" ifadesinin yazımı, sıkça merak edilen ve hatalı yazılan kelimeler arasında yer alıyor. Peki "rötuş" nasıl yazılır? İşte TDK'ye göre "rötuş" doğru yazılışı.
(Takvim Foto Arşiv)
Rötuş Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Rötuş/Rütuş kelimelerinin doğru yazılışı "Rötuş"dur.
(Takvim Foto Arşiv)
Rötuş Kelimesinin Cümlede Kullanımı Nasıl?
Düğün çekiminden sonra fotoğraflara biraz rötuş yapıldı.
Rötuş ✔️ (Doğru)
Rütuş ❌ (Yanlış)