Orijinal nasıl yazılır? Orjinal kelimesinin TDK’ya göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı, dil bilgisi kuralları açısından oldukça önemlidir. Özellikle "orjinal" kelimesinin yazımı, sıkça karıştırılan konular arasında yer alır. Peki "orjinal" nasıl yazılır? İşte TDK'ye göre "orijinal" doğru yazımı…
Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı, dil bilgisi kuralları açısından oldukça önemlidir. Özellikle "orjinal" kelimesinin yazımı, sıkça karıştırılan konular arasında yer alır. Peki "orjinal" nasıl yazılır? İşte TDK'ye göre "orijinal" doğru yazımı…
Orijinal Nasıl Yazılır?
Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Orijinal/Orjinal kelimelerinin doğru yazılışı "Orijinal"dir.
Orijinal Kelimesinin Doğru Cümlede Kullanımı?
Orijinal tasarımı ile merak uyandıran bu mücevher koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.
Orijinal ✔️ (Doğru)
Orjinal ❌ (Yanlış)