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Orijinal nasıl yazılır? Orjinal kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı, dil bilgisi kuralları açısından oldukça önemlidir. Özellikle "orjinal" kelimesinin yazımı, sıkça karıştırılan konular arasında yer alır. Peki "orjinal" nasıl yazılır? İşte TDK’ye göre “orijinal” doğru yazımı…

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 19:50 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 19:50
Orijinal nasıl yazılır? Orjinal kelimesinin TDK’ya göre doğru yazılışı nedir?

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Türkçede bazı kelimelerin doğru yazımı, dil bilgisi kuralları açısından oldukça önemlidir. Özellikle "orjinal" kelimesinin yazımı, sıkça karıştırılan konular arasında yer alır. Peki "orjinal" nasıl yazılır? İşte TDK'ye göre "orijinal" doğru yazımı…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Orijinal Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu Sözlükleri'ne göre Orijinal/Orjinal kelimelerinin doğru yazılışı "Orijinal"dir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Orijinal Kelimesinin Doğru Cümlede Kullanımı?

Orijinal tasarımı ile merak uyandıran bu mücevher koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor.

Orijinal ✔️ (Doğru)

Orjinal ❌ (Yanlış)

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