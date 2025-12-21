Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı

NORMALLEŞME VE DIŞA AÇILMA MESAJI

Uzmanlar, yeni yönetimin ağır yaptırımlar altında bulunan ülkeyi uluslararası topluma yeniden entegre etmeyi ve ekonomik toparlanmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu kapsamda Şam'ın, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ve ülke içindeki farklı aktörlerle ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar attığı ifade ediliyor. Paylaşılan haritanın da bu yeni dönemin sembolik göstergelerinden biri olduğu değerlendiriliyor.