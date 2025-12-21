Esad dönemi bitti harita değişti: Şara yönetimi haritadan Hatay’ı çıkardı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık 2024'te devrik lider Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından göreve başlayan yeni hükümetin politik yaklaşımını yansıtan bir haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. "Sezar Yasası olmayan Suriye" ifadesinin yer aldığı haritada, Hatay'ın yer almaması dikkat çekti.
BAAS DÖNEMİNİN HARİTA POLİTİKASI TERK EDİLDİ
Bu adım, Suriye'de Baas rejimi döneminde sürdürülen ve Türkiye'ye yönelik işgalci nitelikteki harita politikasının fiilen terk edildiğine işaret etti. Devrik Şam yönetimi, uzun yıllar boyunca Hatay'ı okul kitaplarından resmi belgelere kadar tüm devlet yayınlarında Suriye toprağı olarak göstermeyi sürdürmüştü. Paylaşılan haritada, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin de yer almaması dikkat çekti.
SEZAR YASASI SONRASI SEMBOLİK ADIM
Söz konusu paylaşım, ABD'nin kısa süre önce yayımladığı 2026 savunma bütçesi raporunda, 2019 yılında yürürlüğe giren ve Suriye'ye yaptırımlar öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edildiğini açıklamasının ardından geldi.
NORMALLEŞME VE DIŞA AÇILMA MESAJI
Uzmanlar, yeni yönetimin ağır yaptırımlar altında bulunan ülkeyi uluslararası topluma yeniden entegre etmeyi ve ekonomik toparlanmayı hedeflediğini belirtiyor. Bu kapsamda Şam'ın, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ve ülke içindeki farklı aktörlerle ilişkileri normalleştirmeye yönelik adımlar attığı ifade ediliyor. Paylaşılan haritanın da bu yeni dönemin sembolik göstergelerinden biri olduğu değerlendiriliyor.