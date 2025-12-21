Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki gol sevinci (AA)

EN FARKLI VE EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0'lık galibiyet elde etti. Kasımpaşa ise 2013-14 sezonunda RAMS Park'ta oynanan maçı 4-0 kazanarak dikkat çekti.

İki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar ise Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda ise 4-3 kazandığı maçlar olarak kayıtlara geçti.