Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray evinde Kasımpaşa ile ilk yarıyı noktalıyor. Cimbom, Rams Park'ta rakibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve taraftarlarını sevindirmek amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Espinoza, Opoku, Szalai, Frimpong, Atakan, Cem, Diabate, Fall, Gueye

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA REKABETİNDE İSTATİSTİKLER

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 26'sını sarı-kırmızılı ekip kazanırken, 9 maç beraberlikle sona erdi. Kasımpaşa ise rakibini 7 kez mağlup etmeyi başardı.

GOL SAYILARINDA CİMBOM ÖNDE

İki ekip arasında oynanan 42 lig maçında Galatasaray 87 gol atarken, Kasımpaşa 48 golle karşılık verdi. Sarı-kırmızılılar, gol üretiminde rakibine belirgin bir üstünlük kurdu.

RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 14 kez karşılaştı. Bu maçların 10'unu Galatasaray kazanırken, Kasımpaşa deplasmanda 3 galibiyet elde etti. RAMS Park'ta oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu statta Galatasaray 28 gol kaydederken, Kasımpaşa 20 kez fileleri havalandırdı.

SON 6 MAÇTA ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 16 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

SON İKİ MAÇTA 3-3'LÜK BERABERLİK

İki takım arasında ligde oynanan son 2 karşılaşma 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Galatasaray ile Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon ligde oynadıkları her iki maçta da sahadan 3-3 eşitlikle ayrıldı.

EN FARKLI VE EN GOLLÜ MAÇLAR

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0'lık galibiyet elde etti. Kasımpaşa ise 2013-14 sezonunda RAMS Park'ta oynanan maçı 4-0 kazanarak dikkat çekti.

İki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar ise Galatasaray'ın 1962-63 sezonunda 5-2, 2023-24 sezonunda ise 4-3 kazandığı maçlar olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 39 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamak istiyor.

KASIMPAŞA DÜŞME HATTINA YAKIN

Kasımpaşa ise ligde çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 15 puanla haftaya 14. sırada girdi.

HEDEF İLK YARIYI LİDER BİTİRMEK

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelmesi ya da puan alması halinde Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, bu avantajını koruyarak devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

GALATASARAY'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte Kasımpaşa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri süren Wilfried Singo ve Berkan Kutlu forma giyemiyor.

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile tutuklu bulunan Metehan Baltacı da kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs da Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası bulunuyor.

TORREIRA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Lucas Torreira sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Uruguaylı futbolcu kart görmesi halinde ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

26 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 26 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Son iç saha yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında yaşayan Galatasaray, o tarihten bu yana evinde kaybetmedi.

LİGİN EN İYİ AVERAJI GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de en iyi averaja sahip takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, 16 maçta attığı 36 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü ve artı 24 averaj yakaladı. Bu alanda Fenerbahçe'nin (artı 22) önünde yer alıyor.

İÇ SAHADA ETKİLİ PERFORMANS

Galatasaray, bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

SAVUNMADA SON HAFTALARDA SORUN VAR

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'inde kalesinde gol gördü. Sezonun ilk 7 haftasında sadece 2 gol yiyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte savunmada zorlandı. Bu dönemde yalnızca Trabzonspor karşısında gol yemedi.

MAURO ICARDI REKOR PEŞİNDE

Mauro Icardi, Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en fazla gol atan yabancı oyuncu olmayı hedefliyor. Antalyaspor maçında attığı golle ligde 59 gole ulaşan Arjantinli yıldız, Gheorghe Hagi'yi yakaladı. Icardi'nin Kasımpaşa karşısında gol atması halinde bu alanda tek başına zirveye çıkacak.

LEROY SANE FORMDA

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Süper Lig'de son haftaların en formda isimlerinden biri. Sane, ligde üst üste 3 maçta gol atma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında ağları havalandırdı.

