Teşvik nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı teşfik mi teşvik mi?

Türkçe yazarken imla kurallarına uymak, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için büyük önem taşır. İletişim, dilin doğru kullanımına dayandığından yazışmalarda imla kurallarına dikkat etmek gereklidir. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda, WhatsApp, Instagram gibi uygulamalarda sıkça yapılan imla hataları, dil bilgisi açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Peki, bu kelimenin doğru yazılışı nedir? "Teşvik" mi, "teşfik" mi? İşte merak edilenler...