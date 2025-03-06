Teşvik nasıl yazılır? TDK’ye göre doğru yazılışı teşfik mi teşvik mi?

Türkçe yazarken imla kurallarına uymak, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için büyük önem taşır. İletişim, dilin doğru kullanımına dayandığından yazışmalarda imla kurallarına dikkat etmek gereklidir. Özellikle sosyal medya ve dijital platformlarda, WhatsApp, Instagram gibi uygulamalarda sıkça yapılan imla hataları, dil bilgisi açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Peki, bu kelimenin doğru yazılışı nedir? "Teşvik" mi, "teşfik" mi? İşte merak edilenler...
(Takvim Foto Arşiv)
TDK'ye göre doğru yazılışı teşfik mi yoksa teşvik mi?
Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım "teşvik"tir.
Aşağıda, doğru ve yanlış kullanımı daha iyi anlayabilmeniz için örnek cümleler hazırladık:
🔴DOĞRU KULLANIM: Hurda yasasında yeni teşvik paketi açıklandı.
⚫YANLIŞ KULLANIM: Bu durumda, başarıya ulaşmanın yolu teşfik edilmekten geçiyor.
(Takvim Foto Arşiv)
🔴DOĞRU KULLANIM: Öğretmen, öğrencilerini daha fazla çalışmaya teşvik etti.
⚪YANLIŞ KULLANIM: Çocuklarınızı, kötü alışkanlıkları teşfik eden kişilerden uzak tutun.