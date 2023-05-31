YURT DIŞINDA E-OKUL SISTEMINE KAYITLI OLMAYAN OKULLARDA ÖĞRENIM GÖREN ÖĞRENCILERDEN ISTENECEK BELGELER NELERDIR?

"Bir adet vesikalık fotoğraf, geçerli kimlik belgesi fotokopisi, onaylı denklik belgesi, Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ve eklerinin eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası. Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu'nun eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulmuş bir nüshası."

KKTC VE YURT DIŞINDAN BAŞVURU YAPAN ÖĞRENCILER SINAVI KAZANMALARI DURUMUNDA BURSLULUKTAN NASIL FAYDALANIR?

"2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB'e bağlı yurt içindeki resmi örgün ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam halinde bursluluktan yararlanılabilecek. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecek."