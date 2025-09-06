PODCAST CANLI YAYIN
KPSS'de kalem, silgi, su veriliyor mu? 2025 KPSS küpe, para, kemer, araba anahtarı yasak mı?

KPSS 2025 sınavına katılacak binlerce aday, ÖSYM’nin sınav kuralları ve yasaklı eşyalar listesini merak ediyor. 7 Eylül Pazar günü yapılacak KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumda yasaklı eşyalar araştırılıyor. Peki KPSS’de kalem, silgi, su veriliyor mu? İşte yasaklı eşyalar…

06 Eylül 2025
KPSS’de kalem, silgi, su veriliyor mu? 2025 KPSS küpe, para, kemer, araba anahtarı yasak mı?

7 Eylül Pazar günü yapılacak 2025 KPSS oturumu öncesi adaylar, sınav salonuna hangi eşyaların alınamayacağını merak ediyor. Memur adayları, "KPSS'de hangi eşyalar yasak? KPSS'de kalem, silgi, su veriliyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte sınav öncesi bilinmesi gerekenler…

KPSS'DE KALEM, SİLGİ, SU VERİLİYOR MU?

KPSS sınavlarının güvenliği açısından sınav salonlarına bazı eşyaların ve maddelerin girişi yasaklandı. Bu yasaklı eşyalar arasında araba anahtarları da yer alıyor. Araç ile sınav yerine gelecek adayların, anahtarlarını sınav başlamadan önce yakınlarına teslim etmeleri öneriliyor.

7 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete gibi temel ihtiyaçlar sınav salonunda sağlanacak. Başvuru ücretine bu malzemelerin ücreti dahil olduğu için adayların yanlarında kalem veya silgi getirmelerine gerek yok.

KEMER, PARA, KÜPE VE DİĞER YASAKLI EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağı için adaylar çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik ve broş gibi eşyalarla salona giremeyecek. Ayrıca anahtarlık, her türlü araç anahtarı, elektronik cihazlar, delici ve kesici aletler, hesap makinesi ve benzeri materyaller de yasaklılar arasında.

KPSS OTURUMLARINDA SU ŞİŞESİ İZNİ

KPSS'ye katılacak adaylar, sınav salonuna yalnızca şeffaf ve etiketsiz su şişesi ile girebiliyor. Şişenin tamamen renksiz olması ve üzerinde herhangi bir yazı, logo veya desen bulunmaması gerekiyor. Kurallara uymayan su şişeleri ise sınav alanına alınmıyor.

