KPSS’de kalem, silgi, su veriliyor mu? 2025 KPSS küpe, para, kemer, araba anahtarı yasak mı?

7 Eylül Pazar günü yapılacak 2025 KPSS oturumu öncesi adaylar, sınav salonuna hangi eşyaların alınamayacağını merak ediyor. Memur adayları, "KPSS'de hangi eşyalar yasak? KPSS'de kalem, silgi, su veriliyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte sınav öncesi bilinmesi gerekenler…

(Kaynak: AA)

KPSS'DE KALEM, SİLGİ, SU VERİLİYOR MU?

KPSS sınavlarının güvenliği açısından sınav salonlarına bazı eşyaların ve maddelerin girişi yasaklandı. Bu yasaklı eşyalar arasında araba anahtarları da yer alıyor. Araç ile sınav yerine gelecek adayların, anahtarlarını sınav başlamadan önce yakınlarına teslim etmeleri öneriliyor.

7 Eylül Pazar günü yapılacak sınavda adaylara kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete gibi temel ihtiyaçlar sınav salonunda sağlanacak. Başvuru ücretine bu malzemelerin ücreti dahil olduğu için adayların yanlarında kalem veya silgi getirmelerine gerek yok.