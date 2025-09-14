KPSS için okunacak dualar ve zikirler | Kalem Suresi Arapça okunuşu-Türkçe anlamı nedir? KPSS için okunacak dualar hangisi?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde okunabilecek dualar, sınav heyecanını azaltmak ve başarı dilemek isteyen adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle Kalem Suresi’nin Arapça okunuşu ve Türkçe meali merak konusu. Peki KPSS öncesi hangi dualar ve zikirler tavsiye ediliyor? İşte sınav öncesinde okunabilecek dualar ve zikirler…
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2025 KPSS oturumları öncesinde, memur adayları başarılı olabilmek için dualar ve sureleri araştırılıyor. Peki KPSS başarısı için okunacak dualar, zikirler ve Kalem Suresi Arapça okunuşu nedir? İşte sınav duaları…
ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA
Bismillahirrahmanirrahim…
"Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ."
(Bu dua sınav öncesinde on dokuz kez okunmalıdır.)
SINAVLARDAN ÖNCE OKUNABİLECEK DUALAR
Sınav günü 70 kez Salât-ı Nariye duası okunması.
Ayrıca, şu dualar da sınav öncesinde okunabilir:
"Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız."
Sınava girmeden önce İsra Suresi 80. ayet:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ."
Sınav sırasına oturduğunuzda:
"Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri, va'hlül ukdeten min lisani, yefkahü kavlî."
Sınava başladığınızda:
"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."