KPSS OTURUM SÜRESİ 13 EYLÜL 2025 | KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumda kaç soru var, kaç dakika sürecek?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumlarında kaç soru olduğu merak ediliyor. 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika süreceği araştırılırken sınavın saat kaçta biteceği gündeme geliyor. İşte ÖSYM'nin kılavuzuna göre bilgiler…
(Kaynak: AA)
KPSS OTURUM SÜRESİ 13 EYLÜL - 14 EYLÜL 2025
📌13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
📌13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
📌14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
ALAN BİLGİSİ 1. GÜN (13 EYLÜL)
10:15 – Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
14:45 – İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye