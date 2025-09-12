SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

KPSS OTURUM SÜRESİ 13 EYLÜL 2025 | KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumda kaç soru var, kaç dakika sürecek?

KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına hazırlanan adayların gündeminde sınav süresi ve soru sayısı yer alıyor. 13 Eylül 2025’te yapılacak oturum öncesi, “KPSS Alan Bilgisi sınavında kaç soru var, sınav kaç dakika sürecek?” soruları araştırılıyor. İşte KPSS oturum süreleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :12 Eylül 2025 , 16:33
KPSS OTURUM SÜRESİ 13 EYLÜL 2025 | KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumda kaç soru var, kaç dakika sürecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumlarında kaç soru olduğu merak ediliyor. 2025 KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika süreceği araştırılırken sınavın saat kaçta biteceği gündeme geliyor. İşte ÖSYM'nin kılavuzuna göre bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KPSS OTURUM SÜRESİ 13 EYLÜL - 14 EYLÜL 2025

📌13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

📌13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

📌14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ALAN BİLGİSİ 1. GÜN (13 EYLÜL)

10:15 – Birinci Oturum: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

14:45 – İkinci Oturum: Hukuk, İktisat, Maliye

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ALAN BİLGİSİ 2. GÜN (14 EYLÜL)

10:15 – Üçüncü Oturum: İşletme, Muhasebe, İstatistik

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

Alan Testi Soru Sayısı Süre (Dakika)
Hukuk 40 50
İktisat 40 50
Maliye 40 50
Muhasebe 40 50
Kamu Yönetimi 40 50
İşletme 40 50
İstatistik 40 60
Uluslararası İlişkiler 40 50
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 50

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İstanbul açıklaması: Emanete sahip çıkacağız
CHP’li Ekrem İmamoğlu sahtecilikten hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun’dan az olduğunu iddia etti
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk’ü öldüren şüpheli gözaltında
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak’ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin’den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin’den kendisini linç eden CHP’lilere sert tepki: Suç ortaklığını bozuyoruz
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur’luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur’an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas’ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
CHP’li Antalya BB’nin Kent Lokantası pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  Kendi üzerime alamıyorum sen al
Fenerbahçe’de 1 ayrılık 1 transfer!
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz’dan cevap | İsrail basını da yazdı