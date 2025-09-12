2025 KPSS Alan Bilgisi kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 13 Eylül KPSS A grubu sınav süresi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum saatleri merak ediliyor. Adaylar, 13-14 Eylül arasında düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav sürelerini araştırıyor. İşte soru sayısı ve oturum saatleri…
2025 KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
📌 13 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. Oturumu için, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giremeyecektir.
📌 13 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 2. Oturumu için, adayların sınav binalarına girişleri saat 14.30'dan sonra mümkün olmayacaktır.
📌 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 3. Oturumu için, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Tüm oturumlar 12.25'te sona erecek.
2025 KPSS LİSANS SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2025 KPSS Lisans sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.