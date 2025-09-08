SON DAKİKA
DGS 2025 SONUÇ EKRANI ÖSYM AİS | Dikey Geçiş Sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte üniversite kayıt tarihleri...

28 Ağustos-04 Eylül 2025 tarihleri arasında alınan Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercihlerinin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adayların merakla beklediği müjdeli haber ÖSYM tarafından geldi. İşte tercih sonuçları ve üniversite kayıt tarihlerine ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025 , 14:07 Güncelleme Tarihi :08 Eylül 2025 , 14:13
Adaylar, sonuçlara 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.

TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

(Takvim Foto Arşiv)

Üniversite Kayıt Tarihleri

Yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kabul edilen adayların kayıt işlemleri 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili üniversite tarafından yapılacak. Üniversiteler, adayların belgelerini ve kayıt şartlarını web sitelerinde ilan ederek süreci şeffaf bir şekilde yönetecek.

(Takvim Foto Arşiv)

Elektronik Kayıt (E-Kayıt) İşlemleri

Öğrenciler, kayıtlarını elektronik ortamda da gerçekleştirebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Üniversite E-Kayıt" uygulaması ile işlemler 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2025, saat 23.59 olarak belirlendi.

(Takvim Foto Arşiv)

Elektronik kayıt sırasında adayların, kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısını ekranda görmeleri büyük önem taşıyor. Bu onay, ders kayıtlarında ve üniversite işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamamak için gerekli.

Belgelerin Teslimi

Elektronik kaydını tamamlayan adayların, üniversitelerin belirttiği belgeleri ilgilenen tarih aralığında elden teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi, kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için kritik öneme sahip.

