DGS 2025 SONUÇ EKRANI ÖSYM AİS | Dikey Geçiş Sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte üniversite kayıt tarihleri...

Adaylar, sonuçlara 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak.
TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
Üniversite Kayıt Tarihleri
Yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kabul edilen adayların kayıt işlemleri 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında ilgili üniversite tarafından yapılacak. Üniversiteler, adayların belgelerini ve kayıt şartlarını web sitelerinde ilan ederek süreci şeffaf bir şekilde yönetecek.
Elektronik Kayıt (E-Kayıt) İşlemleri
Öğrenciler, kayıtlarını elektronik ortamda da gerçekleştirebilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Üniversite E-Kayıt" uygulaması ile işlemler 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2025, saat 23.59 olarak belirlendi.
Elektronik kayıt sırasında adayların, kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren onay yazısını ekranda görmeleri büyük önem taşıyor. Bu onay, ders kayıtlarında ve üniversite işlemlerinde herhangi bir sorun yaşamamak için gerekli.
Belgelerin Teslimi
Elektronik kaydını tamamlayan adayların, üniversitelerin belirttiği belgeleri ilgilenen tarih aralığında elden teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde teslim edilmesi, kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için kritik öneme sahip.