DGS tercihleri başladı! İşte adım adım detaylar ve tercih ekranı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, ÖSYM tarafından duyuruldu. Tercihler 28 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.15'te başladı ve 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.