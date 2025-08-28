DGS tercihleri başladı! İşte adım adım detaylar ve tercih ekranı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, ÖSYM tarafından duyuruldu. Tercihler 28 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 10.15'te başladı ve 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
Tercihler nasıl yapılacak?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecek. Tercih sürecinde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar geçerli olacak.
ÖSYM, adayların yerleştirme ve tercih işlemlerinde dikkatli olmalarını, yayımlanan genel bilgiler ve tabloları incelemelerini tavsiye ediyor. Adaylar, tercihlerini süresi içinde tamamlamayı unutmamalı; aksi takdirde yerleştirme işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ