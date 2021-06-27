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    • Eğitim
    • 28.06.2021 07:02
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    • 28.06.2021 07:02
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    2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

    2021 üniversite sınavı YKS'nin 3 oturumu (TYT-AYT-YDT) 26-27 Haziran tarihleri arasında milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. Üç oturumun tamamlanmasının ardından soru ve cevap anahtarı da aynı gün içinde ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran gençler, soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınava katılım sağlayan milyonlarca aday arama motorlarında 'YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak 2021? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar ve YKS sınavına dair son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki oturumu 26- 27 Haziran tarihinde (cumartesi ve pazar) tamamlandı. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Sınava katılan adaylar heyecanla YKS sonuç tarihinin açıklanıp açıklanmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama!

    2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.

    ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

    Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa YKS tercih işlemleri YKS tercih işlemleri 06- 14 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

        YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.


        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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        Haberler Eğitim 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?