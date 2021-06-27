2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi! YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki oturumu 26- 27 Haziran tarihinde (cumartesi ve pazar) tamamlandı. Milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sınavın ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Sınava katılan adaylar heyecanla YKS sonuç tarihinin açıklanıp açıklanmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama!
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021'de açıklanacak.
ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM, YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair bilgi paylaşmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa YKS tercih işlemleri YKS tercih işlemleri 06- 14 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.