Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölüm meslekleri hangileri? YKS'de TYT AYT puan türüyle hangi bölümler tercih edilebilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 18-19 Haziran tarihlerinde milyonlarca kişi YKS sınavının oturumlarına katılarak ter döktü. İstediği bölüme yerleşmek isteyenler hangi puan türlerine göre alım yapılacağını merak ederek araştırır oldu. İşte detaylar...
SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri
Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.
Sayısal Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sayısal Test Ağırlıkları – AYT
Matematik: %30
Fizik: %10
Kimya: %10
Biyoloji: %10
Sayısal Bölümler ve Meslekler
BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY
Adli Bilimler SAY
Adli Bilişim Mühendisliği SAY
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY
Aktüerya SAY
Aktüerya Bilimleri SAY
Astronomi ve Astrofizik SAY
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY
Bahçe Bitkileri SAY
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY
Basım Teknolojileri SAY
Beslenme ve Diyetetik SAY
Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY
Bilgisayar Bilimleri SAY
Bilgisayar Mühendisliği SAY
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY
Bilgisayar-Enformatik SAY
Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY
Bitki Koruma SAY
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY
Biyoenformatik ve Genetik SAY
Biyokimya SAY
Biyoloji SAY
Biyoloji Öğretmenliği SAY
Biyomedikal Mühendisliği SAY
Biyomühendislik SAY
Biyosistem Mühendisliği SAY
Biyoteknoloji SAY
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY
Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY
Çevre Mühendisliği SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY
Deri Mühendisliği SAY
Dijital Oyun Tasarımı SAY
Dil ve Konuşma Terapisi SAY
Diş Hekimliği SAY
Ebelik SAY
Eczacılık SAY
Elektrik Mühendisliği SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY
Elektronik Mühendisliği SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY
Endüstri Mühendisliği SAY
Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY
Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY
Endüstriyel Tasarım SAY