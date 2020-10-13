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    • Eğitim
    • 13.10.2020 08:14
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    • 13.10.2020 08:14
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    Son dakika: Üniversiteler açılacak mı?

    Son dakika haberi... Dünya da olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgınında 2. pik dönemi etkisini göstermeye başlamıştı. Türkiye'nin bu salgında aldığı erken önlemler sayesinde vaka sayısında düşüş yaşanmaya başlandı. yaşanan bu gelişmeler sonrasında üniversielerin 2. dönemde eğitim ve öğretime başlayabileceği öngörülüyor.

    Sabah
    Zübeyde Yalçın
    Üniversiteler açılacak mı?

    KOVID-19 salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rakamlar tekrar artışa geçti. Geçen ay artışlar yaşayan Türkiye'de son birkaç hafta içinde rakamlar erken alınan önlemlerle tekrar aşağı doğru inmeye başladı.Üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor.

    ANADOLU ŞEHİRLERİNDE SALGIN PATLAMASI OLDU
    Toplumun genelinin kontrollü yaşama uyum sağlamış olması da bunda etken. Yazın memleketlerine tatile gidenler Anadolu şehirlerinde adeta salgının patlamasına neden oldu. Geçen ay herkesin yaşadığı illere dönmesi ile birlikte Anadolu'da vaka sayıları inişe geçti. İstanbul ve çevresi şu anda Türkiye genelinde artışın gözlendiği tek yer. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle üniversitelerin ikinci dönem yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor. Bu tarih daha erkene de çekilebilir.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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