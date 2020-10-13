Servisler arapsaçı: Çoğu çalışmıyor ya da tam ücret istiyor

Okul servislerinin çoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmazken, servis esnafı ücretlerin giderlerini karşılamaya yetmediğini belirtiyor. Veliler ise haftada 2 gün okul için servis ücretlerinin tam uygulanmasından dert yanıyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "Biz elbette çocukları okula gittiği süre içinde taşımak istiyoruz ama yaptığımız işin karşılığını da elde etmek istiyoruz" dedi.
Velilerin de haklı olduğunu söyleyen Öztürk, "Arabanın giderleri var, hostes-şoför maaşı var, sigortası var. Arabanın okulun kapısına gitmesi en az 5 bin lira para demek. 7 aydır çalışmıyoruz" ifadesini kullandı.
Farklı saatlerde eğitim gören 2 torununu okula getiren İdris Atılgan ise haftada 2 gün okul olduğu için okul servisi kullanmadıklarını belirterek, "Ev yakın olduğu için kendimiz getiriyoruz. Biraz yüksek buluyoruz ücretleri. Tam ücret alınması saçma" diye konuştu.