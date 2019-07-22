Büyük bir heyecanla beklenen YKS tercih dönemi başladı. Tercih döneminin başlamasıyla beraber YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Öğrenciler tercih sürecinde "Karşılıksız burs veren üniversiteler hangileri?" sorusuyla ilgili de araştırma yapıyor.
KARŞILIKSIZ BURS VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Bilkent Üniversitesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bezmialem Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi,
Haliç Üniversitesi,
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