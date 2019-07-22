Büyük bir heyecanla beklenen YKS tercih dönemi başladı. Tercih döneminin başlamasıyla beraber YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Öğrenciler tercih sürecinde "Karşılıksız burs veren üniversiteler hangileri?" sorusuyla ilgili de araştırma yapıyor.

KARŞILIKSIZ BURS VEREN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Bilkent Üniversitesi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bezmialem Üniversitesi

Antalya Bilim Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi,

Haliç Üniversitesi,