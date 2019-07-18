2019 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması belli oldu

YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS tercih dönemi hakkında araştırma yapmaya başladı. Adaylar ÖSYM tercih kılavuzu içerisinde yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Tercih döneminde üniversitelerin sıralama ve puanları öğrencilerin yerleşmesinde büyük önem arz ediyor. YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı. İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları...

18.07.2019 18:28 - Son Güncelleme: 18.07.2019 19:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





