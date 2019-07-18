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2019 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması belli oldu

YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS tercih dönemi hakkında araştırma yapmaya başladı. Adaylar ÖSYM tercih kılavuzu içerisinde yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Tercih döneminde üniversitelerin sıralama ve puanları öğrencilerin yerleşmesinde büyük önem arz ediyor. YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı. İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları...

18.07.2019 18:28 - Son Güncelleme: 18.07.2019 19:09
YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı! İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı! İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları

Üniversite adaylarına ön bilgi vermek amacıyla 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi.

Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak.

YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı! İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-YKS tercih işlemleri 23-29 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek.

Tercih işlemleri, 29 Temmuz tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı! İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları

Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için, kılavuzdaki "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okunarak ve tercih esnasında ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.

YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı! İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak, ayrıca ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak; sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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