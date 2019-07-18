2019 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması belli oldu
YKS sonuçları 17 Temmuz Çarşamba günü saat 01.15'te ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS tercih dönemi hakkında araştırma yapmaya başladı. Adaylar ÖSYM tercih kılavuzu içerisinde yer alan taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Tercih döneminde üniversitelerin sıralama ve puanları öğrencilerin yerleşmesinde büyük önem arz ediyor. YKS üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması açıklandı. İşte 2 ve 4 yıllık bölüm puanları...
Üniversite adaylarına ön bilgi vermek amacıyla 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi.
Adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak.
Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuzdaki bilgilere göre yapmaları önem taşıyor.
ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için, kılavuzdaki "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okunarak ve tercih esnasında ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor.