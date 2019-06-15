Milyonlarca öğrenci bugün üniversite sınavı olan YKS'de ter dökecek. Anne ve babaları ise onlara dualar ile destek verecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi bugün gerçekleştirilecek. Duâ kelimesinde, "çağırmak, seslenmek, istemek ve yardım talep etmek" mânâları olup, daha çok, "küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vâki olan talep ve niyaz" anlamında kullanılır. Duâ, Allah'ın azameti ve ulviyeti karşısında kulun aczini itiraf etmesi, muhabbet ve tazim duyguları içinde Allah'ın lütuf ve yardımını taleb etmesidir. Haberimiz içerisinden YKS sınavına girmeden önce okunacak duaları ve sınav suresini bulabilirsiniz İşte 15 Haziran YKS sınavı için okunacak sınav duası! YKS Nihat Hatipoğlu okunacak dualar ve sureler haberimizde