ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kişisel Twitter hesabı üzerinden 2019 YKS adaylarına yönelik bazı hatırlatmalarda bulundu. Sınav günü kuralların katı olması nedeniyle YKS adaylarının sınav öncesi sıkıntı yaşamaması için "bazı hatırlatmalar" başlığı altında uyarılarda bulunan ÖSYM Başkanı Aygün, adayların sınav girişinde ibraz edeceği nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğrafı bulunması yönünde hatırlatmada bulundu. İşte tüm detaylar...

2019 YKS'ye ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz, İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 'ün açıklamaları;

ÖSYM'DEN NÜFUS CÜZDANINDA TC KİMLİK NUMARASI VE FOTOĞRAF VURGUSU