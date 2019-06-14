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  • 14.06.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 14.06.2019 10:28

2019'a girecek milyonları ilgilendiriyor! 'den kritik uyarı

Milyonlarca aday bu hafta sonu 'ye girecek. Cumartesi ve Pazar günü olacak sınavlar öncesi adaylara uyarılarda bulundu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden sınava girecek adaylara bazı hatırlatmalar başlığı altında yaptığı açıklamada, sınava girecek adayların sınav günü sıkıntı yaşamaması için dikkat etmeleri gereken önemli detaylara da değindi. İşte YKS 2019'a girecek adayların dikkat etmesi gerekenler...

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kişisel Twitter hesabı üzerinden 2019 YKS adaylarına yönelik bazı hatırlatmalarda bulundu. Sınav günü kuralların katı olması nedeniyle YKS adaylarının sınav öncesi sıkıntı yaşamaması için "bazı hatırlatmalar" başlığı altında uyarılarda bulunan ÖSYM Başkanı Aygün, adayların sınav girişinde ibraz edeceği nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğrafı bulunması yönünde hatırlatmada bulundu. İşte tüm detaylar...

2019 YKS'ye ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz, İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 'ün açıklamaları;

ÖSYM'DEN NÜFUS CÜZDANINDA TC KİMLİK NUMARASI VE FOTOĞRAF VURGUSU

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