e-Okul giriş nasıl yapılır? Öğrenciler ve velilerinin işlerini kolaylıkla yapabildiği e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi son günlerde en çok ziyaret edilen sayfalar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmete soktuğu e-Okul sistemi üzerinden milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Mayıs ayına girmemiz ve dönem sonunun yaklaşması ile birlikte e-Okul üzerinden verilen hizmetler gündeme geldi. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi ile sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi nasıl öğrenilir? İşte e-Okul giriş sayfası...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milyonlarca öğrenci 14 Haziran'da dönem sonu karnelerini alacaklar ve yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacaklar. Okulların kapanmasına yaklaşık bir ay kala sınav sonuçları e-Okul sistemine girilmeye başlandı. Öğrencile ve velileri sınav sonuçlarını görüntülemek için e-Okul sistemini ziyaret ediyor.

Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmek için e-Okul VBS alanına giriş yapmaları gerekiyor. E-Okul'un https://eokulyd.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden Öğrenci T.C. Kimlik numarası ve öğrenci okul numaraları girilerek ilgili alana geldikten sonra istenilen bilgilere ulaşılabilecek.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

2019 DEVAMSIZLIK GÜNÜ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.