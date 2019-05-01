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AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. 6-7 Nisan'da gerçekleştirilen 2. dönem sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını görüntülemek istiyor. Öte yandan 3. dönem kayıt yenileme takvimi açıklandı. Peki, AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

01.05.2019 13:58 - Son Güncelleme: 01.05.2019 13:58
AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 6-7 Nisan'da gerçekleştirilen 2. dönem sınav sonuçlarını AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden ööğrenebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mezun olabilmek için kredi notu düşük kalan öğrenciler 3. dönem sınavlarına katılacaklar. Peki, 3. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2. dönem sınav sonuçları, Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile birlikte sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mayıs - 14 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019

AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

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