AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama! Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?
AÖL 2. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. 6-7 Nisan'da gerçekleştirilen 2. dönem sınavlarına katılan adaylar sonuçlarını görüntülemek istiyor. Öte yandan 3. dönem kayıt yenileme takvimi açıklandı. Peki, AÖL öğrenci girişi ile 2. dönem sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?
01.05.2019 13:58
- Son Güncelleme: 01.05.2019 13:58
AÖL 3. dönem kayıt yenileme takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri 6-7 Nisan'da gerçekleştirilen 2. dönem sınav sonuçlarını AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden ööğrenebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından mezun olabilmek için kredi notu düşük kalan öğrenciler 3. dönem sınavlarına katılacaklar. Peki, 3. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖL 2. dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2. dönem sınav sonuçları, Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile birlikte sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
DİĞER GALERİLER