Okullar erken mi kapanacak? MEB açıklaması: Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci 'Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı iş takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'da sonra yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yukarıda belirttiğimiz gibi okulların erken kapanmsı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.