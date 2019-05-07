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Okullar erken mi kapanacak? MEB açıklaması: Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci 2018-2019 yaz tatili için heyecan içinde. Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ve okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle, öğrenciler "okullar erken mi kapanacak", sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, okullar erken mi kapanacak? Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak? İşte son günlerde merak edilen o sorunun yanıtı...

07.05.2019 12:17 - Son Güncelleme: 07.05.2019 12:17
Okullar erken mi kapanacak? MEB açıklaması: Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

Okullar ne zaman kapanacak? 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitimi devam ediyor. Milyonlarca öğrenciden bazıları bir üst sınıfa geçmenin mutluluğunu yaşarken bazıları da mezun olmanın heyecanını yaşıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı tatili için kamu çalışanları 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar. Hafta sonu ile birleştirince bayram tatili 9 gün yapılmış olacak. Bayram tatilinin okulların kapanacağı tarihe yakın olması nedeniyle akıllarda bir soru oluştu; "Okullar erken mi kapanacak?" Peki, konu ile ilgili açıklama var mı? Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

Okullar erken mi kapanacak? MEB açıklaması: Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Milyonlarca öğrenci 'Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ancak konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. MEB'in yayınladığı iş takviminde yer alan bilgiye göre, 2018-2019 yılında okullar 14 Haziran Cuma günü kapanacak. 14 Haziran'da sonra yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak.

Yukarıda belirttiğimiz gibi okulların erken kapanmsı yönünde herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Okullar erken mi kapanacak? MEB açıklaması: Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar erken mi kapanacak? MEB açıklaması: Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI: YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okullar erken mi kapanacak? MEB açıklaması: Okullar 31 Mayıs'ta mı kapanacak? Karne tatili ne zaman olacak?

Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

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