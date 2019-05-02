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YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ÖSYM üniversite sınavı ne zaman?

YKS sınav giriş yerleri, sınava katılacak yüz binlerce öğrencinin gündeminde. Üniversite hayali kuran öğrenciler, sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde sınav tarihi duyuruldu. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 YKS adıyla yapılan üniversite sınavı ne zaman?

02.05.2019 15:14 - Son Güncelleme: 02.05.2019 15:14
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ÖSYM üniversite sınavı ne zaman?

YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversiteye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. Yüz binlerce öğrenci Haziran ayında YKS sınavında ter dökecek. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, YKS sınav tarihi bellli oldu. Peki, YS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ÖSYM üniversite sınavı ne zaman?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, 2019 YKS sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde yayınlanması bekleniyor.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ÖSYM üniversite sınavı ne zaman?

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ÖSYM üniversite sınavı ne zaman?

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ÖSYM üniversite sınavı ne zaman?

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

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