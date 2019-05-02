YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 ÖSYM üniversite sınavı ne zaman?

YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversiteye geçiş yapabilmek için gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak ediliyor. Yüz binlerce öğrenci Haziran ayında YKS sınavında ter dökecek. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, YKS sınav tarihi bellli oldu. Peki, YS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2019 üniversite sınavı ne zaman yapılacak?