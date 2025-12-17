PODCAST CANLI YAYIN

Yunanistan ve İsrail masada! Türkiye rahatsızlığı Güney Kıbrıs'ta gizli zirveye taşındı! Neler konuşuldu?

Türkiye'nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de sahadaki ve masadaki gücünden rahatsız olan Yunanistan ve İsrail, kapalı kapılar ardında GKRY'de bir toplantı gerçekleştirdi. İsrail merkezli bir haber platformu görüşmenin detaylarını ve neler konuşulduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunanistan ve İsrail masada! Türkiye rahatsızlığı Güney Kıbrıs'ta gizli zirveye taşındı! Neler konuşuldu?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs başlıklarındaki kararlı duruşu, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirirken bu tablo bazı aktörlerde açık bir rahatsızlığa yol açıyor. Ankara'nın sahadaki ve masadaki etkisini artırdığı bir dönemde, Doğu Akdeniz'de dikkat çekici diplomatik ve askeri temaslar da art arda geliyor. Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden üst düzey askeri yetkililerle Kıbrıs'ta kapalı bir toplantı gerçekleştirdiği iddiası gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanmaİsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma

İsrailli haber sitesi hmnews'in aktarımına göre; İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle Kıbrıs'ta kapalı bir toplantı yaptığı bildirildi.

"Türkiye'ye karşı hazırlık mı? Hava Kuvvetleri Komutanı'nın dikkat çeken görüşmesi" başlığıyla verilen haberde, toplantının kamuoyuna "güvenlik iş birliği" çerçevesinde sunulduğu ancak perde arkasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve bölge genelinde artan etkisinden duyulan rahatsızlığın belirleyici olduğu vurgulandı.

İsrailli haber sitesi hmnwes'te yayımlanan haber (Foto:hmnews Ekran Görüntüsü)İsrailli haber sitesi hmnwes'te yayımlanan haber (Foto:hmnews Ekran Görüntüsü)

TOPLANTI GÜNDEMİNDE NE VARDI?

Haberde söz konusu görüşmenin İsrail ve bölgedeki bazı aktörlerde Türkiye'nin artan bölgesel etkisine yönelik yükselen rahatsızlık ortamında gerçekleştirildiğine dikkat çekti. GKRY'de yapılan toplantı, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamayı amaçlayan askeri ve siyasi bir hattın güçlendirilmesine yönelik yeni bir adım olarak değerlendirildi.

Haberde ayrıca, İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında özellikle hava sahası koordinasyonu, ortak operasyonel kapasitenin artırılması ve askeri entegrasyonun derinleştirilmesi başlıklarının toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Foto: Takvim.com.tr ArşivFoto: Takvim.com.tr Arşiv

"GELİŞEN TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK" ADIYLA DUYURDULAR

Görüşmelere yakın güvenlik çevreleri tarafından gerçekleştirilen temaslar "ortaya çıkan tehditlere karşı hazırlık" amacı taşıdığını ileri sürerken esasında bu iş birliklerinin Türkiye'yi çevrelemeyi hedefleyen askeri planlamaların bir parçası olduğu görüşü öne çıktı.

Haberde toplantıda taraflar arasında hava kuvvetleri düzeyinde daha sıkı koordinasyon sağlanması, ortak tatbikatların artırılması ve olası kriz anlarında hızlı müdahale mekanizmalarının devreye sokulması konularında uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Haberde öne çıkan bir diğer başlık ise Yunanistan'ın İsrail ile yürüttüğü silah tedarik görüşmeleri oldu. Yaklaşık bir ay önce Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Atina yönetimi, uçak ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir hava savunma mimarisi kurmak amacıyla İsrail'le temaslarını sürdürüyor.

Yunanistan-İsrail iş birliği Aşil Kalkanı: Görüşmeleri yeniden başlatıyorlarYunanistan-İsrail iş birliği Aşil Kalkanı: Görüşmeleri yeniden başlatıyorlar

Bu çerçevede, ileri düzey hava savunma ve topçu sistemlerinin İsrail'den temin edilmesi seçeneği masada bulunuyor. Haberde söz konusu silahlanma sürecinin, GKRY'de gerçekleştirilen son toplantıyla birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekilerek, gelişmelerin eş zamanlı ve bağlantılı ilerlediği değerlendirmesi yapıldı.

Foto: Takvim.com.tr ArşivFoto: Takvim.com.tr Arşiv

"AŞİL KALKANI" İSİMLİ ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KURULACAK

Yunanistan, kısa süre önce silahlı kuvvetlerini kapsayan devasa bir modernizasyon planı açıklamıştı.

Buna göre:

2036'ya kadar 28 milyar euro askeri harcama yapılacak.

"Aşil Kalkanı" adlı çok katmanlı hava savunma sistemi kurulacak.

ABD ve Avrupa'dan savaş uçakları, fırkateynler ve denizaltılar tedarik edilecekti.

Kirli ittifak büyüyor: İsrail, GKRY ile doğalgaz hattı için el sıkıştıKirli ittifak büyüyor: İsrail, GKRY ile doğalgaz hattı için el sıkıştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TBMM Başkanı Kurtulmuş grup başkanvekilleriyle görüşecek: Gündem Terörsüz Türkiye'de rapor süreci
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Borsa İstanbul
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Son dakika: Adli emanet hırsızı Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten
İBB yönetemedi CHP medyası "hazırlığa" başladı: İstanbul'da su kesintisi yolda!
Sadık Savurtaş'ın cansız bedeni su varilinde bulundu! Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı ortaya çıktı
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonra dikkat çeken konuşma
Bakırköy'de kanlı infaz... Koltuk altından 2 mermi: Ünsal Bahçeci öldürüldü
Müge Anlı'da kan donduran tespih makinesi olayı! 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu? Öz kızlarından babaya ağır suçlamalar!
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Bondi Plajı'ndaki saldırıyı dünyaya duyuran Türk o anları A Haber'e anlattı: "Ahmed tereddüt etmeden teröristlerin üzerine atladı!"
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor