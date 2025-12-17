Yunanistan ve İsrail masada! Türkiye rahatsızlığı Güney Kıbrıs'ta gizli zirveye taşındı! Neler konuşuldu?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs başlıklarındaki kararlı duruşu, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirirken bu tablo bazı aktörlerde açık bir rahatsızlığa yol açıyor. Ankara'nın sahadaki ve masadaki etkisini artırdığı bir dönemde, Doğu Akdeniz'de dikkat çekici diplomatik ve askeri temaslar da art arda geliyor. Son olarak İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden üst düzey askeri yetkililerle Kıbrıs'ta kapalı bir toplantı gerçekleştirdiği iddiası gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

İsrailli haber sitesi hmnews'in aktarımına göre; İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle Kıbrıs'ta kapalı bir toplantı yaptığı bildirildi.

"Türkiye'ye karşı hazırlık mı? Hava Kuvvetleri Komutanı'nın dikkat çeken görüşmesi" başlığıyla verilen haberde, toplantının kamuoyuna "güvenlik iş birliği" çerçevesinde sunulduğu ancak perde arkasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve bölge genelinde artan etkisinden duyulan rahatsızlığın belirleyici olduğu vurgulandı.