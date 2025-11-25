PODCAST CANLI YAYIN

İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma

İsrail ve Yunanistan ABD ve GKRY’nin desteğiyle Türkiye’ye karşı savunma ve enerji eksenli ittifakı derinleştiriyor. İsrail ile onlarca anlaşma yapan Atina, 27 milyar euroluk silah programıyla Türkiye’ye karşı hazırlık yapıyor.

İsrail ve Yunanistan Türkiye karşıtı ittifakı ilerletmeye devam ediyor.

ATİNA ZORDA

Amerikan düşünce kuruluşu Demokrasilerin Savunması Vakfı'nın (FDD) Justin Leopard-Cohen ve Ryan Brobst imzalı politika notu, Atina'nın Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri karşısında büyük zorluk yaşadığını vurguladı.

Yunan sahil güvenlik güçlerinin 18 Kasım'da Türk balıkçı teknelerine ateş açmasının gerilimi artırdığını belirten FDD, Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

FDD raporu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFDD raporu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

27 MİLYAR EUROLUK SİLAH PROGRAMI

Yunanistan İsrail'le çok sayıda anlaşma yapıyor. Atina'nın 27 milyar avroluk silah programının (2025-2035) merkezinde Türkiye'ye karşı caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi yer alıyor. FDD Politika Notu'na göre Yunanistan:Atina bir yandan İsrail'den 36 PULS roketatar satın almak için müzakere yürütüyor, bir yandan İsrail sistemlerini çok katmanlı "Achilles Shield" hava savunma yapısına entegre etmeyi inceliyor, diğer yandan da Heron, Orbiter-3 ve SPIKE NLOS sistemlerini hâlihazırda tedarik ediyor.

Sigmalive, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüSigmalive, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ATİNA-TEL AVİV HATTINDA ONLARCA ANLAŞMA

Ayrıca, 2021'de imzalanan anlaşmayla, İsrail'in Kalamata'daki Hava Kuvvetleri için bir eğitim merkezi kurmasıyla iş birliği kurumsal olarak da derinleşti.

FDD, ortak faktörün F-35 üstünlüğü olduğunu belirtiyor. İsrail F-35'leri aktif olarak kullanırken Yunanistan ilk uçakları 2028'de teslim alacak.

Miçotakis ve Netanyahu, Fotoğraf Kathimerini'den alınmıştırMiçotakis ve Netanyahu, Fotoğraf Kathimerini'den alınmıştır

Policy Brief, ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığını artırdığını ve bunun Rusya'nın yanı sıra Türkiye'ye karşı dolaylı bir caydırıcılık oluşturmayı planladığını vurguluyor.

Stratejik önem kazanan başlıklar ise 3+1 formatındaki dörtlü iş birliği (Yunanistan–İsrail–Kıbrıs + ABD), Doğu Akdeniz'de enerji güvenliği ve Washington'un, ABD LNG'sinin Ukrayna'ya Yunanistan üzerinden gönderilmesine yönelik anlaşmayı kolaylaştırması olarak belirtiliyor.

İsrail ile Yunanistan'ın ortak hedefi ise Türkiye. Policy Brief'e göre, Yunanistan ile İsrail arasındaki güçlenen iş birliği (ABD ve Kıbrıs ile koordinasyon içinde) Türkiye'yi sınırlandırmaya çalışıyor.

