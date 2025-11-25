İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma

Miçotakis ve Netanyahu, Fotoğraf Kathimerini'den alınmıştır

ATİNA ZORDA

Amerikan düşünce kuruluşu Demokrasilerin Savunması Vakfı'nın (FDD) Justin Leopard-Cohen ve Ryan Brobst imzalı politika notu, Atina'nın Türkiye'nin savunma sanayii hamleleri karşısında büyük zorluk yaşadığını vurguladı.

Yunan sahil güvenlik güçlerinin 18 Kasım'da Türk balıkçı teknelerine ateş açmasının gerilimi artırdığını belirten FDD, Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

FDD raporu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

27 MİLYAR EUROLUK SİLAH PROGRAMI

Yunanistan İsrail'le çok sayıda anlaşma yapıyor. Atina'nın 27 milyar avroluk silah programının (2025-2035) merkezinde Türkiye'ye karşı caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi yer alıyor. FDD Politika Notu'na göre Yunanistan:Atina bir yandan İsrail'den 36 PULS roketatar satın almak için müzakere yürütüyor, bir yandan İsrail sistemlerini çok katmanlı "Achilles Shield" hava savunma yapısına entegre etmeyi inceliyor, diğer yandan da Heron, Orbiter-3 ve SPIKE NLOS sistemlerini hâlihazırda tedarik ediyor.