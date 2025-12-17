Müge Anlı Atv canlı izle 17 Aralık 2025 | 4 yaşındaki Emine’ye ne oldu? Öz kızlarından babaya ağır suçlamalar!
ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her sabah yaşanan gelişmelerle seyircileri ekran başına kilitliyor. 17 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hangi gelişmelerin olduğu araştırılıyor. İşte son yaşananlar…
Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da son yaşanan gelişmeler…
30 YIL SONRA AÇILAN KAYIP DOSYASI
1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın hikayesi, aradan geçen yılların ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme taşındı. Küçük çocuğun kayboluşuna ilişkin ortaya atılan iddialar, izleyenleri dehşete düşürdü.
AİLE PROGRAMDAN UMUT ARADI
Emine Yıldırımcan'ın kuzeni Aymila Yıldırımcan ve dayısı Safet Yıldırımcan, küçük kızın akıbetini öğrenebilmek için programa başvurdu. Aile, Emine'nin kaybolmasından üvey baba Ercan Yılmaz'ı sorumlu tuttuklarını dile getirdi. Avukat olan kuzen Aymila, yıllarca Emine'ye ulaşmaya çalıştığını ancak annesi Raziye Tanrıkulu tarafından sürekli engellendiğini öne sürdü.
ÜVEY BABANIN EVE GİRİŞİ VE ŞÜPHELER
İddialara göre Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu, biyolojik babadan ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıyarak birlikte yaşamaya başladı ve Emine'yi de bu eve götürdü. Aile, bu birlikteliğin Emine için bir dönüm noktası olduğunu savundu.
ÖZ KIZLARDAN ŞOKE EDEN İDDİALAR
Aymila Yıldırımcan'ın anlattıklarına göre, Ercan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan üç kızı, yıllar sonra babaları hakkında cinsel istismar suçlamasında bulundu. Yılmaz'ın, 2004 yılında bu suçlamalar nedeniyle cezaevine girdiği iddia edildi. Kızların ifadelerinde Emine Yıldırımcan'la ilgili detaylar ise dosyanın seyrini değiştirdi.
"TESPİH MAKİNESİ" İDDİASI
İddialara göre Ercan Yılmaz, annesi evde yokken küçük Emine'ye şiddet uyguladı. Bir gün Emine'yi duvara fırlattıktan sonra çocuğun hareketsiz kaldığı, ardından ise izleri yok etmek için bir tespih makinesi kullanıldığı öne sürüldü. Bu iddia kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
GÖRGÜ TANIĞI YAYINDA KONUŞTU
Programa bağlanan bir görgü tanığı, Ercan Yılmaz'ın kızlarının arkadaşı olduğunu belirterek çarpıcı bir iddiayı paylaştı. Tanık, kızların kendisine yıllar önce "Babamız üvey kardeşimizi öldürdü, cesedi yok etmemizi istedi" dediğini öne sürdü.
ÜVEY BABA İDDİALARI REDDETTİ
Hakkındaki suçlamalarla ilgili konuşan Ercan Yılmaz, tüm iddiaları reddetti. Özellikle tespih makinesiyle ilgili anlatılanların mümkün olmadığını savunan Yılmaz, suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.