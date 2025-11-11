PODCAST CANLI YAYIN

Yunanistan-İsrail iş birliği Aşil Kalkanı: Görüşmeleri yeniden başlatıyorlar

Türkiye’nin savunma sanayindeki hızlı ilerleyişi Atina’yı harekete geçirdi. Yunanistan, "Aşil Kalkanı" savunma planı kapsamında İsrail’den gelişmiş hava savunma sistemleri almayı gündemine aldı. İtalyan, İspanyol ve Alman tekliflerini geri çeviren Atina, ısrarla Tel Aviv'i istiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yunanistan-İsrail iş birliği Aşil Kalkanı: Görüşmeleri yeniden başlatıyorlar

Yunanistan İsrail ile iş birliğine devam ediyor.

Yunanistan, 12 yıllık Orta Vadeli Savunma Silahlanma Planı'nın temel direği olan "Aşil Kalkanı" olarak bilinen çok seviyeli koruma ağının bir parçası olarak İsrail ile birkaç gelişmiş hava savunma sistemi satın almak için görüşmeleri yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Kathimerini, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüKathimerini, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ATİNA'DA TÜRKİYE PANİĞİ

Türkiye'nin yerli milli savunma sanayi hamlelerinin ardından Atina'daki panik Yunan basınındaki manşetlerde açıkça gözler önüne seriliyordu. Yunan basını sıklıkla Atina'nın savunma sanayiinin Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu vurguluyordu.

YUNANİSTAN İSRAİL UÇAKSAVARLARINI ALACAK

Yunan gazetesi Kathimerinin bildirdiğine göre Yunanistan, müzakerelerin durdurulmasının ardından eski uçaksavar silahlarının yerini alacak ve üç katmanlı tehdidi kapsayacak üç İsrail yapımı sistemin muhtemel tedarikinin önünü açıyor.

İsrail Gazze'de soykırım yaparken Atina-Tel Aviv hattındaki ortaklık ön plana çıkarılmasa da biliniyordu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Takvim Fotoğraf ArşiviYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Takvim Fotoğraf Arşivi

Kathimerini'nin belirttiğine göre Rafael'in Spyder sisteminin, uzun süredir bakım ve parça sıkıntısı yaşayan eski Rus yapımı OSA-AK ve TOR-M1 sistemlerinin yerini alması bekleniyor.

Yunanistan'ın Intracom Defense şirketinin de sahibi olan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) tarafından geliştirilen Barak MX sistemi, eskiyen Hawk ünitelerinin yerini alacak.

Atina ayrıca, uzun menzilli ve balistik füze tehditlerine karşı savunma ve Rusya'dan desteği giderek imkânsız hale gelen S-300'lerin yerini alacak olan Davut Sapanı sisteminin SkyCeptor versiyonunun satın alınmasını da görüşüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşiviİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Takvim Fotoğraf Arşivi

ATİNA ISRARLA TEL AVİV'İ İSTEDİ

İtalyan-İspanyol ve Alman konsorsiyumlarından çeşitli teklifler gelmesine rağmen, Yunan karar alıcıların İsrailli firmaları "daha güvenilir" bulduğu ve özellikle Tel Aviv ile birlikte hareket ettiği vurgulandı. Konuya yakın kaynakların Kathimerini gazetesine aktardığına göre, sürecin önümüzdeki dönemde önce Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda, ardından Hükümet Milli Güvenlik Konseyi'nde (KYSEA) ve son olarak da gelenek olduğu üzere Yunan Parlamentosu'nda ele alınması bekleniyor.

Türkiye’ye karşı İsrail ile Yunanistandan savunma ittifakı: Hava savunma sistemi kuracakTürkiye’ye karşı İsrail ile Yunanistandan savunma ittifakı: Hava savunma sistemi kuracak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
D&R - E-TİCARET
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
D&R
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
İdefix
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlek'ten flaş mesaj
Kastamonu'dan acı haber! Müge Anlı'da dikkat çeken detay | 5 yaşındaki Osman ve annesinin cansız bedeni bulundu
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
Trump’ın MAGA kadınları: Botoks ve dolgu artık politik
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "maaş" krizi: Personel kazan kaldırdı!
Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına bir kara para operasyonu daha: 335 milyon lira değerinde araç ve taşınmazlara el konuldu | Çok sayıda gözaltı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıkladı: Hak eden kazanacak!
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı
Gözleri Karadeniz’de nefesleri kesecek evlilik teklifi: Azil’den Güneş’e unutulmaz sürpriz!