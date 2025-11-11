Yunanistan-İsrail iş birliği Aşil Kalkanı: Görüşmeleri yeniden başlatıyorlar

Yunanistan İsrail ile iş birliğine devam ediyor. Yunanistan, 12 yıllık Orta Vadeli Savunma Silahlanma Planı'nın temel direği olan "Aşil Kalkanı" olarak bilinen çok seviyeli koruma ağının bir parçası olarak İsrail ile birkaç gelişmiş hava savunma sistemi satın almak için görüşmeleri yeniden başlatmaya hazırlanıyor.

Kathimerini, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü ATİNA'DA TÜRKİYE PANİĞİ Türkiye'nin yerli milli savunma sanayi hamlelerinin ardından Atina'daki panik Yunan basınındaki manşetlerde açıkça gözler önüne seriliyordu. Yunan basını sıklıkla Atina'nın savunma sanayiinin Türkiye'nin çok gerisinde olduğunu vurguluyordu. YUNANİSTAN İSRAİL UÇAKSAVARLARINI ALACAK Yunan gazetesi Kathimerinin bildirdiğine göre Yunanistan, müzakerelerin durdurulmasının ardından eski uçaksavar silahlarının yerini alacak ve üç katmanlı tehdidi kapsayacak üç İsrail yapımı sistemin muhtemel tedarikinin önünü açıyor. İsrail Gazze'de soykırım yaparken Atina-Tel Aviv hattındaki ortaklık ön plana çıkarılmasa da biliniyordu.