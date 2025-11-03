Kirli ittifak büyüyor: İsrail, GKRY ile doğalgaz hattı için el sıkıştı

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, AA

"BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VE İSTİKRAR" SÖYLEMİ

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, anlaşmanın ülkesine ekonomik ve stratejik katkı sağlayacağını iddia ederek, "GKRY'ye gaz satışı, İsrail'in bölgedeki konumunu güçlendirecek, istikrar ve refahı artıracak ve devlete milyarlarca şekel gelir sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Energean CEO’su Mathios Rigas

Energean CEO'su Mathios Rigas ise, "Anlaşma, GKRY'nin enerji izolasyonunu azaltmak için pratik ve etkili bir çözüm sunuyor; komşu bir kaynaktan doğrudan doğalgaz erişimi sağlayarak bölgesel enerji iş birliğini güçlendiriyor ve daha temiz, sürdürülebilir bir enerji geçişini destekliyor." dedi.

Cyfield Grup CEO'su George Chrisokos da, "Energean ile iş birliği GKRY'nin enerji geleceğini değiştirebilir. Doğalgaza erişim, daha temiz ve verimli elektrik üretimi sağlayacak, tüketici maliyetlerini düşürecek ve ulusal emisyon azaltım hedeflerine katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.