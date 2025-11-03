Kirli ittifak büyüyor: İsrail, GKRY ile doğalgaz hattı için el sıkıştı

Siyonist basın, İsrailli Energean şirketinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Cyfield Grubu ile doğalgaz boru hattı projesi kapsamında bir ön mutabakat zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. İsrail merkezli Ynet haber sitesi, bu adımı küstah bir dille "Türkiye'ye karşı bölgesel hamle" olarak nitelendirdi.
HÜKÜMET ONAYI ŞART
Ynet'te yer alan habere göre, katil İsrail'in Karish, Tanin ve Katlan doğalgaz sahalarını işleten Energean, GKRY'ye doğalgaz taşımayı hedefleyen proje için Cyfield ile ön anlaşma yaptı. Haberde, projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY hükümetlerinin onayının gerektiği belirtildi.
Anlaşma tamamlandığında, GKRY, İsrail'in doğalgaz ihraç ettiği üçüncü ülke olacak.
TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ İTTİFAK
Haberde, kirli "projenin Türkiye'ye karşı atılmış bölgesel bir adım olduğu" ileri sürülerek, Tel Aviv yönetiminin GKRY ve Yunanistan ile ittifakını güçlendirmeyi hedeflediği savunuldu.