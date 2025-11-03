PODCAST CANLI YAYIN

Kirli ittifak büyüyor: İsrail, GKRY ile doğalgaz hattı için el sıkıştı

Katil İsrail’in Energean şirketi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Cyfield Grubu ile doğalgaz hattı için ön mutabakat zaptı imzaladı. Siyonist basın, İsrailli Energean şirketinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile doğalgaz hattı anlaşmasını “Türkiye’ye karşı bölgesel hamle” olarak duyurdu. Tel Aviv yönetimi, GKRY ve Yunanistan’la kurduğu enerji ittifakını “istikrar ve iş birliği” kisvesi altında pazarlarken, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak yeni bir adım attı.

Siyonist basın, İsrailli Energean şirketinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Cyfield Grubu ile doğalgaz boru hattı projesi kapsamında bir ön mutabakat zaptı (MoU) imzaladığını duyurdu. İsrail merkezli Ynet haber sitesi, bu adımı küstah bir dille "Türkiye'ye karşı bölgesel hamle" olarak nitelendirdi.

Ynet, ekran görüntüsüYnet, ekran görüntüsü

HÜKÜMET ONAYI ŞART

Ynet'te yer alan habere göre, katil İsrail'in Karish, Tanin ve Katlan doğalgaz sahalarını işleten Energean, GKRY'ye doğalgaz taşımayı hedefleyen proje için Cyfield ile ön anlaşma yaptı. Haberde, projenin hayata geçirilebilmesi için İsrail ve GKRY hükümetlerinin onayının gerektiği belirtildi.

Anlaşma tamamlandığında, GKRY, İsrail'in doğalgaz ihraç ettiği üçüncü ülke olacak.

İsrail ile GKRY'den kirli ittifak, AAİsrail ile GKRY'den kirli ittifak, AA

TÜRKİYE'YE KARŞI KİRLİ İTTİFAK

Haberde, kirli "projenin Türkiye'ye karşı atılmış bölgesel bir adım olduğu" ileri sürülerek, Tel Aviv yönetiminin GKRY ve Yunanistan ile ittifakını güçlendirmeyi hedeflediği savunuldu.

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, AAİsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, AA

"BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VE İSTİKRAR" SÖYLEMİ
İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, anlaşmanın ülkesine ekonomik ve stratejik katkı sağlayacağını iddia ederek, "GKRY'ye gaz satışı, İsrail'in bölgedeki konumunu güçlendirecek, istikrar ve refahı artıracak ve devlete milyarlarca şekel gelir sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Energean CEO’su Mathios Rigas Energean CEO’su Mathios Rigas

Energean CEO'su Mathios Rigas ise, "Anlaşma, GKRY'nin enerji izolasyonunu azaltmak için pratik ve etkili bir çözüm sunuyor; komşu bir kaynaktan doğrudan doğalgaz erişimi sağlayarak bölgesel enerji iş birliğini güçlendiriyor ve daha temiz, sürdürülebilir bir enerji geçişini destekliyor." dedi.

Cyfield Grup CEO'su George Chrisokos da, "Energean ile iş birliği GKRY'nin enerji geleceğini değiştirebilir. Doğalgaza erişim, daha temiz ve verimli elektrik üretimi sağlayacak, tüketici maliyetlerini düşürecek ve ulusal emisyon azaltım hedeflerine katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

